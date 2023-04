Przed konsulatem generalnym Ukrainy w Krakowie podpalił się 63-letni mężczyzna narodowości ukraińskiej. Został odwieziony do Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie. Jak powiedziała Edyta Przybylska, rzeczniczka prasowa szpitala, "jego stan jest krytyczny".

Konsulat Ukrainy w Krakowie - zdjęcie archiwalne / Marek Wiosło / RMF FM

Do zdarzenia doszło około godz. 7:50 przed Konsulatem Generalnym Ukrainy w Krakowie przy al. Beliny-Prażmowskiego 4.

Co krzyczał 63-letni obywatel Ukrainy?

Jak powiedział w internetowym Radiu RMF24 oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Krakowie podkom. Piotr Szpiech, "stojący w kolejce do konsulatu mężczyzna w pewnym momencie zaczął zachowywać się irracjonalnie". Zaczął wykrzykiwać hasła w języku ukraińskim, a następnie miał podpalić się łatwopalną substancją i zaczął biec - relacjonuje policjant.

63-letni obywatel Ukrainy wykrzykiwał wezwania do powrotu do ojczyzny i obrony kraju przed Rosjanami. Swoje słowa kierował do ukraińskich mężczyzn zgromadzonych przed konsulatem.

Na miejscu znajdował się policyjny patrol, który - wraz ze świadkiem zdarzenia - ugasił ogień. Wezwano pogotowie ratunkowe.

Stan mężczyzny jest tragiczny

63-letni Ukrainiec został zabrany do szpitala.

Pacjent jest w Małopolskim Centrum Oparzeniowo-Plastycznym naszego szpitala. Zespół walczy o jego życie. Stan mężczyzny jest tragiczny - mówiła rano PAP Edyta Przybylska, rzeczniczka prasowa Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie.

W komunikacie podanym po godzinie 14 rzeczniczka poinformowała, że "pacjent przeszedł operację". Jego stan jest krytyczny - dodała.

Policjanci ustalają okoliczności zdarzenia.

Prokuratura wszczęła postępowanie

W związku z podpaleniem się mężczyzny przed konsulatem Ukrainy w Krakowie prokuratura wszczęła śledztwo. Śledczy ustalą, czy doszło też do narażenia na utratę życia lub zdrowia osób stojących w kolejce do budynku.

Dzisiaj w Prokuraturze Rejonowej Kraków-Śródmieście Wschód zarejestrowano postępowanie w sprawie narażenia nieustalonych osób na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu poprzez oblanie się - przez 62-letniego obywatela Ukrainy - substancją łatwopalną - powiedział w czwartek PAP rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Krakowie Janusz Hnatko.

Postępowanie będzie prowadzone z artykułu 160, paragrafu 1, kodeksu karnego. Jest tam mowa o tym, że "kto naraża człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3".