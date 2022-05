Czy w Krakowie opłaty w Strefie Płatnego Parkowania pojawią się także w niedziele? Taki pomysł ma część radnych miasta Krakowa. Uwagi zgłaszają prede wszystkim mieszkańcy centrum miasta.

/ Shutterstock

Już pod koniec maja radni mogą zająć się zmianami w Strefie Płatnego Parkowania w Krakowie. Chodzi o wprowadzenie opłat za parkowanie samochodu także w niedziele.

Teraz w Krakowie obowiązują trzy strefy, w których opłaty pobierane są od poniedziałku do soboty. Wprowadzenia opłat w niedziele chcą mieszkańcy Strefy Płatnego Parkowania. Właśnie w niedziele bowiem, miejsca parkingowe zajmowane są głównie przez turystów, przez co mieszkańcy nie mają gdzie parkować.

Do nas zgłasza się bardzo duża ilość mieszkańców, którzy mówią, że niestety ale w dni świąteczne nie mają możliwości zaparkowania w swojej najbliższej okolicy. Mieszkaniec musi wtedy robić jedno kółko, drugie kółko, traci pół godziny albo i więcej, żeby zaparkować w okolicy własnego domu, i to niestety jest zdarzenie nagminne. Z naszych obserwacji wynika, że to są samochody osób spoza Krakowa, którzy przyjeżdżają tutaj na niedzielny spacer - mówił w rozmowie z RMF FM - Tomasz Daros radny miasta Krakowa.

Być może jeszcze w tym miesiącu radni zajmą się kwestią opłat za parkowanie w niedziele.