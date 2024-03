Już tylko godziny dzielą nas od wielkiego, turniejowego grania i jeszcze większych radości z każdego zagrania i każdej strzelonej bramki. W czwartek, 21 marca KSPN Pogoń Kraków organizuje w Krakowie turniej piłki nożnej dla dzieci z niepełnosprawnościami, głównie z zespołem Downa i spektrum autyzmu, ale też innymi ograniczeniami umysłowymi.

/ Materiały prasowe

Turniej odbędzie się na obiektach J&J Sport Center, przy ulicy Winnickiej 40 w Krakowie, a pierwszy gwizdek będzie słychać o godzinie 11. Weźmie w nim udział osiem zespołów z województw małopolskiego i świętokrzyskiego. Swoich reprezentantów, poza gospodarzami turnieju, będą miały między innymi fundacja Megamocni z Kielc i Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Jana Pawła II z ulicy Niecałej w Krakowie.

Data turnieju jest nieprzypadkowa. Właśnie w czwartek przypada Światowy Dzień Syndromu Downa.

Na naszych boiskach zobaczymy zatem kilkudziesięciu zawodników. I właśnie dla nich przygotowaliśmy, poza pucharami dla ekip i medalami dla każdego uczestnika coś, co każdy z nich mógłby zabrać ze sobą do domu - wspomnienia, pamiątki, podarunki i fajną oprawę - mówi prezes KSPN Pogoń Kraków, Mateusz Dziedzic. Dlatego właśnie zapraszamy wszystkich kibiców na nasze obiekty. To będzie ogromne święto dla tych dzieciaków i prawdziwa, szczera, nieskażona radość z kopania futbolówki.

Turniej jest spotkaniem ludzi wyjątkowych, jedynym takim w skali kraju - uzupełnia Marek Dragosz, dyrektor sportowy krakowskiej akademii - pełnym ciepła, wartości i empatii. Takim gdzie młodzi ludzie rozwijają swoje pasje i tam gdzie starsi zmagający się z problemami zdrowotnymi, emocjonalnymi i społecznymi znajdują oparcie.

Turniej jest efektem działań akademii, które w obszarze sportu dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością są w Pogoni szeroko rozwinięte. Od kilku lat funkcjonuje sekcja dziecięcego ampfutbolu a od września ubiegłego roku regularne treningi mają młodzi piłkarze z zespołem Downa. Wywodzą się oni z krakowskiego Stowarzyszenia Tęcza, z którym klub współpracuje od 2019 roku.

Szczególne podziękowania chcemy przesłać dla partnerów naszego turnieju. Dzięki ich wsparciu mamy ogromną wiarę, że zrobimy razem wiele dobrego dla wszystkich piłkarzy, którzy wezmą udział w czwartkowym turnieju - mówi prezes Mateusz Dziedzic.