Pijany kierowca z Ukrainy na A4. Miał 2,5 promila alkoholu
Opracowanie:
Cezary Faber
Publikacja: Dzisiaj, 22 lipca (09:09)
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2,5 promila alkoholu w organizmie miał 63-letni kierowca ciężarówki z Ukrainy, zatrzymany na małopolskim odcinku autostrady A4. Mężczyzna został skazany w trybie przyspieszonym.
Do zdarzenia doszło w poniedziałek po południu na autostradzie A4 w rejonie Bochni w województwie małopolskim.
Jak informuje reporter RMF FM Maciej Sołtys, jadącą wężykiem ciężarówkę zauważył inny kierowca, który zmusił ją do zjazdu na pas awaryjny i wezwał policję.
Kierujący pojazdem 63-letni Ukrainiec został zatrzymany. Okazało się, że miał 2,5 promila alkoholu w organizmie.
Mężczyzna został we wtorek skazany w trybie przyspieszonym na rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na trzy lata. Dostał też siedmioletni zakaz prowadzenia pojazdów.