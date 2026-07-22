Pijany kierowca z Ukrainy na A4. Miał 2,5 promila alkoholu

RMF24

2,5 promila alkoholu w organizmie miał 63-letni kierowca ciężarówki z Ukrainy, zatrzymany na małopolskim odcinku autostrady A4. Mężczyzna został skazany w trybie przyspieszonym.

Do zdarzenia doszło w poniedziałek po południu na autostradzie A4 w rejonie Bochni w województwie małopolskim.

Jak informuje reporter RMF FM Maciej Sołtys, jadącą wężykiem ciężarówkę zauważył inny kierowca, który zmusił ją do zjazdu na pas awaryjny i wezwał policję.

Kierujący pojazdem 63-letni Ukrainiec został zatrzymany. Okazało się, że miał 2,5 promila alkoholu w organizmie.

Mężczyzna został we wtorek skazany w trybie przyspieszonym na rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na trzy lata. Dostał też siedmioletni zakaz prowadzenia pojazdów.