W maju rusza pilotaż pierwszej „Szkolnej Ulicy” w Krakowie. Na ul. Urzędniczej w godzinach porannych zlikwidowany zostanie ruch przed wejściem do szkoły Ma to poprawić bezpieczeństwo dzieci.

4 maja ul. Urzędnicza zaraz przed Zespołem Szkolno-Przedszkolnym nr. 4 w Krakowie zostanie zamknięta dla samochodów, a rodzice dowożący dzieci autami dostaną inne możliwości dojazdu.





Rano, między godz. 7:00 a 8:00 w rejonie szkoły dochodzi do wielu niebezpiecznych sytuacji, rodzice podwożący dzieci bezpośrednio do placówki wpadają w ślepy zaułek i dochodzi do dużego zagęszczenia aut. Rodzice próbują zawracać w świetle bramy szkolnej w tym samym momencie kiedy bardzo dużo dzieci dociera do szkoły pieszo (...) Chodzi o to, by utworzyć dodatkowe drogi dojazdu, które spowodują, że ta kumulacja do której dochodzi między 7:00 a 8:00 żeby to się troszeczkę uspokoiło - mówi Paulina Serednicka - dyrektorka Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4.

Tego typu „Ulice Szkolne” funkcjonują już w innych miastach między innymi we Wrocławiu ale także w Wiedniu czy Paryżu.