W Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Jana Pawła II przeprowadzono drugi już udany przeszczep płuc. 62-letni pacjent, który cierpiał na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc, czuje się po zabiegu bardzo dobrze - informują lekarze.

Operacja przeszczepu płuc / Michał Kaleta / Materiały prasowe

Operację przeprowadził zespół pod kierunkiem dr hab. n. med. Jacka Piątka, dr n. med. Mirosława Nęckiego i dr n. med. Grzegorza Wasilewskiego.

Jako kardiochirurg i transplantolog przeprowadziłem już mnóstwo operacji, jednak transplantacje płuc to kolejne wyzwania w zawodowej karierze. Z ogromną satysfakcją patrzę teraz na naszego pacjenta, który jest już kilkanaście dni po przeczepieniu obu płuc i samodzielnie porusza się po oddziale, czuje się doskonale i oddycha "pełną piersią" - mówi transplantolog kliniczny i kardiochirurg dr hab. Jacek Piątek, koordynator Zespołu Transplantacji Płuc i zastępca ordynatora Oddziału Klinicznego Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii.

Jak podkreśla przeszczep płuc to zabieg bardzo skomplikowany, podczas którego ważna jest ścisła współpraca z anestezjologiem, ponieważ konieczne są ciągłe zmiany sposobu i parametrów wentylacji na różnych etapach przeszczepienia.

To kilka, kilkanaście godzin skupienia i dokładnej chirurgicznej maestrii. Ale warto i mogę powiedzieć, że te dwie transplantacje to dopiero początek i planujemy zdecydowanie więcej - podkreśla dr Piątek.

Pacjent czekał na narząd i zabieg około roku. Transplantacja płuc była konieczna ze względu na niewydolność oddechową w przebiegu ciężkiej obturacyjnej choroby płuc - wyjaśnia dr n. med. Mirosław Nęcki.

Pan Zbigniew, któremu przeszczepiono płuca, czuję się dobrze. Już dawno w taki sposób nie oddychałem. Choroba mi to uniemożliwiała. Cieszę się, że znalazły się dla mnie nowe płuca i że operacja przebiegła pomyślnie, że dano mi nadzieję i szansę, by lepiej i dłużej żyć - mówi.

Pierwszy przeszczep płuc odbył się w krakowskim szpitalu w czerwcu. Nowy organ otrzymała wówczas 40-letnia pacjentka. Zabiegi te w Szpitalu Specjalistycznym im. św. Jana Pawła II są finansowane z kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. W grudniu 2022 roku szpital otrzymał pozwolenie Ministra Zdrowia na przechowywanie i przeszczepianie płuc pobranych od zmarłych dawców.

Kraków dołączył do pięciu miast w Polsce, w których do tej pory wykonywane były takie operacje, czyli do Gdańska, Szczecina, Poznania, Warszawy i Zabrza.