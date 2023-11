Policjanci z Gdańska zatrzymali drugą osobę podejrzewaną o usiłowanie zabójstwa 25-latka. Mężczyznę w niedzielę znaleziono w bagażniku jego taksówki. W ciężkim stanie został przewieziony do szpitala.

Jeden z zatrzymanych mężczyzn / Policja

W niedzielę przed godz. 10 na ul. Gościnnej w Gdańsku policjanci z Oddziału Prewencji zatrzymali w związku z tą sprawą 27-letniego mężczyznę. Dziś policja poinformowała, że zatrzymano też drugiego podejrzewanego - 41-letniego mieszkańca Gdańska.

W sobotę wieczorem policjanci odebrali zgłoszenie o zaginięciu 25-letniego mężczyzny.

Po północy kryminalni z komisariatu w Śródmieściu, na jednej z ulic dzielnicy Górki Zachodnie odnaleźli samochód zaginionego. Po wybiciu szyby w aucie, dostali się do jego środka i w bagażniku znaleźli zaginionego 25-latka. Wezwana na miejsce karetka zabrała do szpitala będącego w ciężkim stanie mężczyznę - mówi oficer prasowa Komendanta Miejskiego Policji w Gdańsku Magdalena Ciska.



Jak informuje portal trójmiasto.pl, napastnik napadł w nocy z piątku na sobotę na 25-latka, pobił go do nieprzytomności, po czym próbował mu poderżnąć gardło. Rannego zostawił w bagażniku jego własnej taksówki.



Portal podaje, powołując się na informacje od rodziny poszkodowanego, że mężczyzna rozpoczął pracę w piątek o godz. 18, a ostatni kurs miał w sobotę po godz. 3. Następnie, około godz. 4:15, miał przyjąć kolejny kurs, ale po chwili został on anulowany.