Od piątku wieczorem kierowcy pojadą jedną z komór tunelu wzdłuż ul. Opolskiej w Krakowie. W pierwszym etapie zostaną udostępnione dwa pasy ruchu w kierunku Nowej Huty.

Południowa komora tunelu zostanie otwarta w piątek 12 maja, o g. 20.00. Kierowcy będą mieli do dyspozycji dwa pasy ruchu.

To nadal plac budowy. Warto pamiętać, że po uruchomieniu będzie tam obowiązywało ograniczenie prędkości do 40 km/h - podkreśla rzecznik prasowy Zarządu Inwestycji Miejskich Jan Machowski.

Kierowcy muszą zdjąć nogę z gazu również przy dojazdach do tunelu, bo będą lokalne zwężenia z uwagi na prowadzone roboty budowlane.

Druga, północna komora tunelu, w kierunku Bronowic uruchomiona zostanie prawdopodobnie 22 maja.

Po skierowaniu ruchu kołowego do tunelu, wykonawca będzie nadal prowadził roboty na poziomie "0". Będzie tam spinane torowisko tramwajowe i wykonywane ulice, chodniki i ścieżki rowerowe.

Tunel ma długość około 100 m, a włącznie z najazdami 414 m. Ma 23 m szerokości. Będą nim mogły jeździć pojazdy o ciężarze do 50 ton. To jeden z siedmiu obiektów inżynierskich, realizowanych w ramach budowy linii Krakowskiego Szybkiego Tramwaju z Krowodrzy Górki do Górki Narodowej. Dzięki "schowaniu" ruchu samochodowego pod ziemię, tramwaje jadące na północ sprawnie przetną ruchliwą arterię.