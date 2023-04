Prokuratura Okręgowa w Krakowie ostrzega przed oszustami, którzy mają nową metodę. Podszywając się pod numer telefonu stacjonarnego przypisanego do Prokuratora Okręgowego w Krakowie i przedstawiając się jego imieniem i nazwiskiem, informują swoich rozmówców o wycieku ich danych osobowych i konieczności zabezpieczenia pieniędzy poprzez ich przelanie i zdeponowanie na rachunku bankowym Prokuratury Okręgowej w Krakowie.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

W trakcie połączeń telefonicznych wyświetla się numer 12 411 55 15. To prawdziwy numer figurujący na stronie internetowej prokuratura.gov.pl. Dzwoniący przedstawia się jako Rafał Babiński - Prokurator Okręgowy w Krakowie.

To oszustwo - podkreśla prokurator Rafał Babiński. Żaden prokurator nie może i nigdy nie żąda podczas rozmowy telefonicznej przekazania pieniędzy na konto prokuratury lub jakiegokolwiek innego podmiotu - wyjaśnia.

Osoby, których odbiorą takie połączenia, proszone są o poinformowanie Wydziału do Spraw Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Okręgowej w Krakowie lub najbliższej jednostki policji. Prokuratura apeluje też, by nie dokonywać przelewów pieniędzy na wskazane przez oszustów konto.

Tego typu działania to oszustwo z wykorzystaniem narzędzi informatycznych i podszywanie się pod cudzą tożsamość za co grozi do 8 lat pozbawienia wolności.