U.S. Naval Forces Europe and Africa Band, stacjonująca we Włoszech orkiestra Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych pojawi się na gościnnych występach w Polsce. Trasa koncertowa Topside obejmuje cztery miasta: Tarnów, Busko-Zdrój, Sandomierz i Kielce. Grupa pojawi się także dwukrotnie na krakowskim rynku.

Topside Band / materiały prasowe / "Topside to orkiestra dętą w stylu nowoorleańskim. Od tętniących życiem ulic Neapolu po odległe zakątki Nigerii, Topside zahipnotyzował różnorodną publiczność na całym świecie. Trasy koncertowe muzyków stwarzają przestrzeń do wymiany kulturowej, budowania więzi i dzielenia się radością poprzez niepowtarzalne występy" - zapowiada zespół. Dynamiczny repertuar Topside, przygotowany specjalnie dla rodzimej publiczności, to mieszanka tradycyjnego jazzu nowoorleańskiego, światowych hitów pop i polskich przebojów. Muzyka grupy obejmuje harmonijne melodie i żywe rytmy, które przekraczają granice, tworząc uniwersalny język, który jednoczy wszystkich miłośników muzyki. Topside podróżuje po Europie i Afryce, grając około 100 koncertów rocznie, występując zarówno w kameralnych jak i wielkich salach koncertowych oraz scenach festiwalowych. "Każde spotkanie to wyraz pasji i jakość występu na najwyższym poziomie. Wibrująca energia Topside wykracza poza granice geograficzne, przenosząc słuchaczy w niezwykłe miejsca" - informuje zespół w komunikacie prasowym. Orkiestra Marynarki Wojennej USA zagra dla polskiej publiczności - trasa koncertowa "Topside" / Materiały promocyjne / materiały promocyjne Podczas tegorocznej, europejskiej trasy koncertowej Topside zatrzyma się w Polsce na dłużej. Zagra aż cztery darmowe koncerty, otwarte dla publiczności, oraz wyjątkowy, kameralny koncert dla Weteranów Powstania Warszawskiego w przededniu amerykańskiego Święta Niepodległości. W repertuarze, poza polskimi akcentami, usłyszymy między innymi znane hity Miley Cyrus oraz The Jackson Five. Topside spotka się też z publicznością poza salami koncertowymi. 16 czerwca o g. 9.30 i 17 czerwca o g. 11. 00 zespół przygotował muzyczne niespodzianki w Rynku Głównym w Krakowie. Trasa koncertowa Topside: 17 czerwca, g. 19.00, Tarnów, Amfiteatr Letni, Kopernika 2, 33-100 Tarnów (w razie złej pogody: Zespół Szkół Muzycznych, Lippóczy'ego 4, 33-100 Tarnów)

18 czerwca, g. 15.00, Busko Zdrój, Muszla Koncertowa, Park Zdrojowy, 28-100 Busko-Zdrój (w razie złej pogody: Buskie Samorządowe Centrum Kultury, al. Mickiewicza 22, Busko-Zdrój)

19 czerwca, g. 18.00, Sandomierz, Port Kultury, Portowa 24, 27-600 Sandomierz

20 czerwca, g. 19.00, Kielce, Scena letnia przy Kieleckim Centrum Kultury, pl. Moniuszki 2B, 25-334 Kielce (w razie złej pogody: Kieleckie Centrum Kultury, pl. Moniuszki 2B, 25-334 Kielce) Wstęp na koncerty jest bezpłatny.

