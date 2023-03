Kilkanaście dzikich wysypisk, prawie 100 rur, w 3 przypadkach ścieki były zrzucane podczas kontroli rzeki – to wyniki inwentaryzacji stanu środowiska na rzece Prądnik od Wielkiej Wsi do ujścia do Wisły w Krakowie. "Wykryliśmy 3 spusty ścieków w tym jeden spust substancji ropopochodnych, interweniowała straż pożarna, policja oraz WIOŚ" – przyznaje Paweł Chodkiewicz organizator akcji.