Krakowscy restauratorzy łączą siły z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w szczytnym celu – promowaniu krwiodawstwa. Do końca sierpnia każdy, kto odda krew, otrzymana kupon na dania i napoje ważny w restauracjach uczestniczących w akcji.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Jak wyjaśnił Krzysztof Dąbrowa, pomysłodawca akcji "Oddaj krew - odwiedź gastro" i właściciel lokalu Nalej Se, w tym roku odbywa się ona już po raz trzeci. Wakacje to okres gdy krwi potrzeba najbardziej - wypadków jest więcej, a regularnych dawców mniej. O dodatkową zachętę po raz trzeci zadbali więc krakowscy restauratorzy - wskazał.

Zasady są bardzo proste - dodał Dąbrowa - każdy, kto odda 450 mililitrów krwi w oddziałach Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w okresie do końca wakacji, otrzyma specjalny kupon, upoważniający do wizyty w punktach, które dołączyły do akcji krakowskiej gastronomii. W każdym z nich honorowi dawcy krwi będą mogli odebrać dania i napoje kojarzące się z danym miejscem.

W ramach ich akcji, oddając krew można w nagrodę spróbować napojów i dań w 11 różnych lokalach. Oprócz Nalej Se są wśród nich restauracje Poranki, Salute, Kinki Ramen, Daigo Sushi, Sady, Pizzicletta, kawiarnia Kawa, pub i mikrobrowar TEA Time Brewpub, gamepub Cybermachina czy lodziarnia Najs Ajs.

Gdzie można oddać krew?

Kupony dla krwiodawców są wydawane w punktach RCKiK przy ul. Rzeźniczej 11, ul. Wielickiej 265 i os. Na Skarpie 66a. Na zakończenie akcji, organizatorzy planują także wydarzenie plenerowe z udziałem autobusu dla krwiodawców.

"W ubiegłych latach wydaliśmy w sumie blisko 15 tysięcy kuponów, co wydatnie przyczyniło się do promocji krwiodawstwa w okresie, gdy krwi brakuje najbardziej" - przypomniał organizator akcji.

Kto może oddać krew?

Zaznaczył, że wśród wymogów, które kwalifikują potencjalnych honorowych dawców, znajdują się: wiek od 18 do 65 lat, waga nie mniejsza niż 50 kilogramów, dobry stan zdrowia.

Każda osoba chętna do oddania krwi zostanie poddana badaniu lekarskiemu i laboratoryjnemu, aby upewnić się, że oddanie krwi będzie bezpieczne dla niej i dla biorców składników krwi wytworzonych z tej donacji.