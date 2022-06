Od poniedziałku, 27 czerwca, zawieszone zostanie kursowanie tramwajów do przystanku "Bratysławska". Wykonawca prac na linii Krakowskiego Szybkiego Tramwaju do Górki Narodowej chce wykorzystać wakacje ma przebudowę podstacji trakcyjnej "Prądnicka".

/ Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie /

Dla pasażerów oznacza to, że nieczynne będą przystanki tramwajowe "Bratysławska" i "Szpital Narutowicza".

Nadal będzie funkcjonować tymczasowy przystanek "Dworzec Towarowy" - dla linii 73 w kierunku "Nowego Bieżanowa P+R". Od poniedziałku zawieszone będą linie: 5, 17, 70.

Jak poinformował Urząd Miasta Krakowa uruchomiona zostanie zastępcza komunikacja autobusowa, która ma kursować z dużą częstotliwością.

Linia nr 703 na trasie "Krowodrza Górka" - "Dworzec Główny Zachód" będzie kursować co 5 minut w godzinach szczytu, a także co 7,5 minuty poza godzinami szczytu oraz w dni wolne.

Zostaną także wprowadzone zmiany w kursowaniu linii 137, 138, 140, 154, 168, 207, 217, 220, 227, 240, 247, 267, 287, 297 i 720.

Zmiany w kursowaniu autobusów i tramwajów - szczegóły tutaj.

Podstacja trakcyjna "Prądnicka" to jeden z czterech takich obiektów, które będą działać na nowej linii tramwajowej do Górki Narodowej. Na początku lipca wykonawca zajmie się modernizacją starej instalacji przy ul. Prądnickiej tak, by mogła udźwignąć zwiększony ruch tramwajów.

Zgodnie z planem, pod koniec wakacji trakcja ma zostać uruchomiona, co pozwoli na przywrócenie kursowania tramwajów do przystanku "Bratysławska" przy wykorzystaniu wagonów, które mogą jeździć w dwóch kierunkach.

Ruch do przebudowanej pętli tramwajowej "Krowodrza Górka" ma być uruchomiony w listopadzie.