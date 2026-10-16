Od poniedziałku nowe utrudnienia na zakopiance

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Od najbliższego poniedziałku kierowcy podróżujący zakopianką muszą liczyć się z poważnymi utrudnieniami w Libertowie. Drogowcy zamkną możliwość skrętu w lewo w ulicę Świetlistą, co jest związane z rozpoczęciem przebudowy tej ulicy i budową nowego ronda. To część większej inwestycji, która ma usprawnić ruch w tej części Małopolski.

W poniedziałek około południa zamknięty zostanie lewoskręt z zakopianki w ulicę Świetlistą w Libertowie ( Małopolskie).

To pierwszy etap prac związanych z rozbudową układu drogowego w tej miejscowości.

Zaczynamy przebudowę ulicy Świetlistej w Libertowie i w związku z tym zamkniemy lewoskręt z zakopianki w tę ulicę. Czyli jadąc od strony Krakowa nie będzie można już z zakopianki skręcić w ulicę Świetlistą. A to wszystko część prac związanych z rozbudową układu drogowego w Libertowie - mówi Kacper Michna z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Objazdy i zmiany dla kierowców

Kierowcy jadący od strony Krakowa, którzy dotychczas korzystali z lewoskrętu w ulicę Świetlistą, będą musieli wybrać inne trasy. Dojazd do tej ulicy będzie możliwy przez Poronińską, Opatkowicką lub węzeł w Gaju.

Warto zaplanować podróż z wyprzedzeniem, by uniknąć niepotrzebnych opóźnień.

Fot. GDDKiA

W związku z prowadzonymi pracami zmieni się także lokalizacja przystanków autobusowych Libertów Świetlista oraz Libertów Góra Libertowska. Nowe miejsca zatrzymywania się autobusów zostaną wyznaczone na czas trwania inwestycji.

Tunel pod zakopianką i nowe rondo

Przebudowa ulicy Świetlistej to tylko część większego projektu, w ramach którego powstaje także tunel pod zakopianką. Nowy tunel ma połączyć obie części Libertowa, co w przyszłości znacząco usprawni komunikację w tej okolicy. Zakończenie wszystkich prac planowane jest na połowę przyszłego roku.

Cała inwestycja w Libertowie pochłonie niemal 150 milionów złotych.