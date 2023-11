Od środy, 8 listopada zmieni się organizacja ruchu na ul. Dobrego Pasterza, na odcinku od ul. Szklanej do al. 29 Listopada. W tym czasie ruch pojazdów będzie możliwy tylko w kierunku wylotówki na Warszawę. Swoje trasy zmienią linie autobusowe nr 105, 132, 139, 199, 405 i 610.

/ Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie /

Zmiany w organizacji ruchu na ul. Dobrego Pasterza - na odcinku od ul. Szklanej do al. 29 Listopada - zostaną wprowadzone w środę, 8 listopada, od godz. 5.00 i potrwają do środy, 22 listopada, do godz. 7.00.

Na ul. Dobrego Pasterza będzie obowiązywać ruch jednokierunkowy w kierunku al. 29 Listopada. Pojazdy będą się poruszać południową stroną jezdni.

Utrudnienia będą polegały na zawężeniu jezdni. Dojazd do ul. Dobrego Pasterza z al. 29 Listopada zostanie poprowadzony ulicami Powstańców i Łepkowskiego.

Na skrzyżowaniu z al. 29 Listopada ruch będzie kierowany za pomocą tymczasowej sygnalizacji świetlnej. Dojazd do ul. Chlebowej będzie możliwy od strony al. 29 Listopada.

Przystanek autobusowy na ul. Dobrego Pasterza zostanie przeniesiony w rejon ul. Szklanej.

Zmiany w komunikacji miejskiej

Od 8 listopada swoje trasy zmienią linie autobusowe nr 105, 132, 139, 199, 405 i 610.