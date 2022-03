Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informuje, że od jutra (22 marca) zacznie się układanie nowej nawierzchni na przebudowywanym odcinku drogi krajowej nr 94 w Modlnicy. W związku z tym kierowcy muszą przygotować się na utrudnienia, które mogą potrwać nawet do początku kwietnia.

/ Materiał udostępniony / GDDKiA

Iwona Mikrut - Purchla z krakowskiego oddziału GDDKiA przekazała kalendarz planowanych robót:

Już jutro (22 marca) od godz.8.00 – wprowadzone zostanie dwustronne zwężenia jezdni do szerokości 3,5 m (jeden pas ruch dla każdego z kierunków) na całej długości budowy. Ruch odbywał się będzie po zewnętrznych pasach, a pasy wewnętrzne zostaną wyłączone w celu likwidacji betonowych barier ochronnych.

Od 28.03.2022 – ruch odbywał się będzie po jeden stronie jezdni (strona zachodnia) i całkowicie wyłącza zostanie z ruchu jezdnia wschodnia, włącznie z ulicami: Jurajską, Wierzbową, Polną, Ulubioną, Dębową (te ulice będą zamykane sukcesywnie na czas układania mieszanki bitumicznej)

Od 30.03.2022 –ruch zostanie przełożony z jezdni zachodniej na jezdnię wschodnią i całkowicie wyłączona z ruchu będzie jezdnia zachodnia, włącznie w ulicami: Tunel, Lipowa, Wojciecha (te ulice będą zamykane na czas układania mieszanki bitumicznej)

Od 4.04.2022 – nastąpi powrót do ruchu po zewnętrznych pasach jezdni, w wyłączeniem wewnętrznych pasów ruchu. W tym czasie ustawiana będzie bariera linowa.

Od końca ubiegłego roku na remontowanym półtorakilometrowym odcinku krajowej 94- ki można było jeździć dwiema jezdniami. Wprowadzona została tymczasowa organizacja ruchu, która umożliwiała wykorzystanie dwóch jezdni, po dwa pasy ruchu na każdej. Ale nie był to jednak koniec inwestycji i po sezonie zimowym, położona zostanie jeszcze ostatnia warstwa czyli ścieralna nawierzchni. Teraz właśnie te prace się rozpoczynają.

Rozbudowa DK94 na odcinku od węzła Modlnica do ronda ze zjazdem na Giebułtów pozwala na zwiększenie przepustowości, bezpieczeństwa i komfortu jazdy przez mocno zurbanizowane podkrakowskie miejscowości. Jedno rondo w Modlnicy powstało wcześniej, w miejscu skrzyżowania drogi krajowej nr 94 z drogą powiatową (ul. Ojcowską) w kierunku Giebułtowa. Wraz z tym rondem rozbudowany został także odcinek DK94 o długości 715 m. Inwestycję oddano do ruchu w maju 2020 r. Przebudowa dalszej części DK94 o długości 1,5 km w kierunku Krakowa, do węzła Modlnica S52 Północnej Obwodnicy Krakowa rozpoczęła się we wrześniu 2020 r.

Zamiast skrzyżowań DK94 z ulicami: Jurajską/Lipową oraz Wierzbową/Bez nazwy powstały ronda dwupasowe turbinowe. Wybudowano dwa skrzyżowania na skręty w prawo z ulicami: św. Wojciecha/Ulubioną oraz Polną. Powstały trzy zjazdy z drogi krajowej DK94 na drogi gminne wraz z przebudową odcinków tych dróg: ul. Ulubioną na odcinku 22.62m, ul. Dębową na odcinku 61.47m zjazd w ulicę bez nazwy (km 326 plus 697 m) na odcinku 51.37m, przejście dla małych zwierząt, zatoki autobusowe z pasami oddzielającymi od jezdni i chodniki. Powstały drogi techniczne do obsługi zbiorników retencyjnego i odparowującego. Wybudowane i przebudowane zostały kanalizacje: deszczowa, sanitarna oraz sieć wodociągowa; sieci: telekomunikacyjna i energetyczna.

Odcinkiem drogi krajowej nr 94 w gminie Wielka Wieś, pomiędzy Modlnicą i Szycami, zgodnie z pomiarem ruchu wykonanym w 2020 r. średnio przejeżdża 28 675 pojazdów/dobę, co oznacza wzrost natężenia ruchu w porównaniu z sytuacją z 2015 r. o 43 %.

W porannych i popołudniowych godzinach szczytu wartości te wzrastają i tworzą się zatory. Wynika to z faktu, że w tych okolicach Krakowa intensywnie od lat wzrasta zabudowa mieszkaniowa, jest dużo zjazdów do drogi krajowej i w efekcie przepustowość DK94 na tym odcinku się wyczerpuje. Problem jest widoczny szczególnie w obrębie skrzyżowań, a zainteresowanie budownictwem podmiejskim nie słabnie.