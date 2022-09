Od 15 września w Krakowie, rusza rozbudowany system Park-e-Bike. Na stacjach P+R Nowy Bieżanów, P+R Kurdwanów oraz P+R Mały Płaszów, zacznie działać wypożyczalnia rowerów elektrycznych - informuje Zarząd Transportu Publicznego.

/ Zarząd Transportu Publicznego Kraków / Materiały prasowe

Na każdym z trzech parkingów dostępnych będzie bezpłatnie po około 30 rowerów.

Użytkownicy mogą wypożyczyć i zwrócić rower na dowolnej aktywnej stacji. Sugerujemy jednak zwroty na tym samym parkingu, z uwagi na kwestie techniczne nie ma jednak możliwości wymuszenia takiej opcji w aplikacji – mówi Łukasz Franek, dyrektor Zarządu Transportu Publicznego.

Z rowerów elektrycznych można korzystać we wszystkie dni tygodnia od godz. 6.00 do godz. 21.00. Jednoślad można wypożyczyć do godz. 20.00.

Wypożyczone rowery trzeba zwrócić w tym samym dniu – do godz. 21.00.

W tym roku urzędnicy będą analizowali funkcjonowanie systemu. Od nowego sezonu mogą zostać wprowadzane ewentualne zmiany.