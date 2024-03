Ochroniarz jednego z salonów sprzedaży w Rynku Głównym w Krakowie ujął 31-latka podejrzanego o kradzież. Podczas szamotaniny wypadła szyba w witrynie.

Jak poinformował rzecznik Komendy Miejskiej Policji kom. Piotr Szpiech do sklepu wszedł młody mężczyzna, w który ochroniarz rozpoznał osobę, która wcześniej dokonywała kradzieży. Podczas próby jego ujęcia, między mężczyznami doszło do szamotaniny. Wtedy doszło do wybicia szyby.

31-latek został przekazany wezwanym na miejsce policjantom.