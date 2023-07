Przedstawiciele GDDKiA podpisali umowę z wykonawcą obwodnicy Zabierzowa. Ma mieć ponad 10 km długości, w tym około 300-metrowy tunel. To jedna z najbardziej wyczekiwanych inwestycji w regionie. Mieszkańcy tej podkrakowskiej miejscowości w czerwcu pikietowali, domagając się jej przyśpieszenia.

Ruch na drodze Kraków- Zabierzów / GDDKiA Kraków / Materiały prasowe

Przez Zabierzów przejeżdża codziennie ponad 21 tysięcy pojazdów, z czego prawie 2,5 tysiąca to ciężarówki. Mieszkańcy od lat domagali się budowy obwodnicy. Połączy ona okolice węzła Modlniczka i Rudawy.

Jesteśmy zdeterminowani, aby ulżyć mieszkańcom Zabierzowa, a także kierowcom, którzy korzystają z trasy prowadzącej przez tę miejscowość, bo to przyniesie im wiele korzyści, takich jak mniejszy hałas, czyste powietrze i zaoszczędzony czas - mówił minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Inwestycję zrealizuje firma Budimex, a wartość kontraktu to prawie 676 mln zł. Prace przygotowawcze do budowy rozpoczną się w sierpniu tego roku. Zrobimy wszystko, tak jak na wszystkich naszych budowach, aby zrealizować inwestycję w terminie i zmniejszyć wszystkie niezbędne utrudnienia dla mieszkańców i kierowców do minimum - mówił podczas podpisania umowy Artur Popko, prezes Budimexu.

Jaki będzie przebieg obwodnicy?

Obwodnica Zabierzowa będzie miała 10,3 km długości i zostanie poprowadzona po północnej stronie miejscowości. Rozpocznie się przy węźle Modlniczka. Przez pierwsze 3,5 km będzie to trasa dwujezdniowa, o dwóch pasach ruchu w każdym kierunku.

W okolicy ul. Kasztanowej znajdować się będzie wjazd do 300-metrowego tunelu pod ul. Krakowską. Nad nim powstanie m.in. rondo i nowy układ dróg lokalnych.

Wychodząc z tunelu obwodnica odbije na północ od dzisiejszej DK79. Na trasie powstaną ronda: w okolicy ul. Szlacheckiej i ul. Łąkowej w Bolechowicach. Od tego miejsca droga będzie miała po jednym pasie ruchu w każdym kierunku.

Trasa będzie przebiegała wiaduktem nad linią kolejową łączącą Kraków i Katowice. Pod nim drogowcy zostawią rezerwę na dwa dodatkowe tory, które mają w przyszłości połączyć obie aglomeracje.

Obwodnica będzie kończyć się rondem w Rudawie, obok którego powstanie stanowisko do kontroli i ważenia pojazdów.

W ramach tej inwestycji powstaną: tunel, cztery mosty, siedem wiaduktów i kładka dla pieszych przy ul. Kasztanowej. Przebudowane zostaną sieci energetyczna, telekomunikacyjna, wodno-kanalizacyjna i gazowa. Powstaną zbiorniki retencyjne, przejścia dla zwierząt, ekrany akustyczne i oświetlenie.

Inwestycja mocno opóźniona

Samo podpisanie umowy opóźniło się o blisko osiem miesięcy, a wszystko przez perypetie z przetargiem. Budimex to trzeci podmiot, który został wybrany do realizacji inwestycji. Poprzednie dwa wybory zostały unieważnione z powodu odwołań składanych przez wykonawców. Na etapie unieważnienia drugiego wyboru, została złożona skarga do Sądu Zamówień Publicznych, co dodatkowo wydłużyło całą procedurę.

Zgodnie z umową wykonawca ma 37 miesięcy, by zbudować obwodnicę, nie licząc przerw zimowych trwających od 16 grudnia do 15 marca.

Planowany termin zakończenia inwestycji to sierpień 2027 roku. Jest ona finansowana z Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych.