W czwartek oddana do użytku została obwodnica Podłęża, która połączyła Niepołomicką Strefę Inwestycyjną z autostradą A4. Budowa drogi o wartości ponad 62 mln zł została dofinansowana ze środków unijnych.

Zdj. ilustracyjne / Michał Dukaczewski / RMF FM

W ramach zadania realizowanego od września 2020 roku powstały 2,2 km drogi łączącej wschodnie rondo przy zjeździe z autostrady A4 z ulicą Kwiatkowskiego w Niepołomickiej Strefie Inwestycyjnej, a także obiekty inżynieryjne: wiadukt nad torami kolejowymi oraz dwa obiekty mostowe nad rzekami Bogusława i Podłężanka.

Najdroższa inwestycja w gminie Niepołomice

Jak podkreślił burmistrz Niepołomic Roman Ptak podczas czwartkowej uroczystości otwarcia obwodnicy, jest to jedna z najważniejszych inwestycji drogowych współfinansowanych przez tę gminę, a na pewno najdroższa w jej historii.

Burmistrz zaznaczył, że nowa trasa z jednej strony uwalnia mieszkańców okolicznych miejscowości od uciążliwego ruchu towarowego, a z drugiej - pozwala na łatwy dojazd z autostrady A4 do Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej.

To ważne zadanie dla mieszkańców zachodniej części gminy, przede wszystkim Podłęża, które w ostatnich latach na pewno cierpiało przez funkcjonowanie strefy gospodarczej i dojazd do niej przez drogę wojewódzką - wskazał Ptak i przypomniał, że Niepołomicka Strefa Inwestycyjna, licząca ok. 520 ha powierzchni jest największą tego typu strefą w woj. małopolskim, a do funkcjonujących tam firm codziennie dojeżdża ponad 10 tysięcy pracowników.

Myślę, że obwodnica będzie też bodźcem do dalszego rozwoju, bo potencjał wciąż jest - zaznaczył burmistrz.

Dzięki nowej trasie zmieniony został przebieg drogi wojewódzkiej 964, która została pociągnięta obwodnicą, a ulica przez Podłęże straciła status drogi wojewódzkiej.

Wartość zadania wynosi ponad 62 mln zł, z czego 34 mln zł stanowi dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. Niepołomice ze swojego budżetu przeznaczyły na ten cel ponad 24 mln zł, a 4 mln zł stanowił wkład budżetu państwa. Wykonawcą inwestycji było konsorcjum firm Eurovia Polska oraz Nowak-Mosty.

To jeszcze nie koniec budowy obwodnicy

Jak przypomniał wicemarszałek Małopolski Łukasz Smółka, połączenie obwodnicy Podłęża z autostradą A4 stało się możliwe dzięki wybudowaniu z czerwcu 2020 r. nowego węzła autostradowego Niepołomice za 41,8 mln zł. Węzeł ten powstał między istniejącymi węzłami Kraków Bieżanów i Targowisko - w miejscu, gdzie autostrada A4 Kraków - Tarnów przecina drogę wojewódzką nr 964. Umożliwia to wjazd i zjazd z autostrady A4 na tę drogę wojewódzką, stanowiącą ważne połączenie gmin położonych po południowej stronie autostrady i Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej. Przed oddaniem węzła droga wojewódzka przebiegała pod wiaduktem autostradowym, bez możliwości wjazdów i zjazdów na A4.

To przykład bardzo dobrej współpracy administracji rządowej i samorządowej na szczeblu wojewódzkim i gminnym - ocenił wicemarszałek przypominając równocześnie, że trwają już prace związane z przygotowaniem drugiego etapu budowy obwodnicy Podłęża oraz Niepołomic.

Kolejny etap będzie obejmować przebudowę ponad 5 km trasy w nowym przebiegu drogi wojewódzkiej nr 964, stanowiącej połączenie Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej z drogą krajową nr 75. Zaplanowano przebudowę siedmiu skrzyżowań, w miejsce pięciu z nich powstaną ronda. Ponadto, w ramach prac przewidziano częściową przebudowę ulic Wimmera, Kolejowej oraz Kwiatkowskiego.

Inwestorem zadania będzie województwo małopolskie; wraz z gminą Niepołomice zapewni ono także własny wkład finansowy. W sumie inwestycja będzie kosztować ok. 40 mln zł - w grudniu ub.r. otrzymała ona dofinansowanie z rezerwy celowej budżetu państwa w wysokości blisko 32 mln zł. Jej realizacja zaplanowana jest na lata 2022-2024.