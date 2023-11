W schronisku dla bezdomnych zwierząt przy ul. Rybnej w Krakowie oficjalnie otwarty został nowy pawilon dla kotów. Zwierzęta mają tu komfortowe warunki życia, mogą przechadzać się po kładkach, wylegiwać na półkach i w hamakach, ale jak mówią pracownicy i tak najbardziej potrzebują miłości człowieka.

Pomieszczenia w nowym pawilonie dla kotów przy ul. Rybnej w Krakowie / Łukasz Gągulski / PAP

Prezes Krakowskiego Towarzystwa Opieki na Zwierzętami Jadwiga Osuch podkreśla, że dzięki tej inwestycji powstał nowoczesny pawilon wraz z duża recepcją, w której bez ryzyka "konfliktu" adoptujący zwierzęta mogą je odebrać. Niestety nie zmieścimy tu wszystkich kotów, których mamy dużo więcej niż te pomieszczenia mogą przyjąć. Mamy nadzieję, że dzięki atrium przychodzący do schroniska będą obserwować koty i zechcą je zabrać, do czego serdecznie zachęcam. Zachęcam też do adopcji psów, bo wiele osób - jak nigdy - rezygnuje z ich posiadania, ze względu na koszty ich karmienia i leczenia, a społeczeństwo biednieje - mówiła reporterowi RMF FM Markowi Wiosło Jadwiga Osuch.

Podobno koty mają siedem żyć. Cieszę się, że przynajmniej jedno z nich spędzą w tak dobrych warunkach - mówił prezydent Krakowa Jacek Majchrowski, który odwiedził schronisko.

Nowy pawilon dla kotów w schronisku przy ul. Rybnej jest parterowy. Ma 700 m kw. powierzchni i jest w nim pięć osobnych sal dla kotów oraz pomieszczenia do kwarantanny, gdzie zwierzęta są obserwowane. Budynek jest połączony korytarzami z pozostałymi pawilonami schroniska.

W salach są drapaki, mnóstwo półeczek i podwieszanych mostków, po których koty mogą się poruszać niemal pod sufitem. To namiastka raju dla tych zwierzaków - mówi Joanna Repel z krakowskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. W cieplejsze miesiące koty będą mogły wyjść do woliery na zewnątrz - dodaje.

Jak zastrzega, choć w nowym pawilonie koty mają doskonałe warunki, nie jest to jednak dom, w którym mają też człowieka - przyjaciela. Każdy z tych kotów będzie szczęśliwszy we własnym domu - podkreśla Joanna Repel.

Ten etap przebudowy schroniska trwał od 2022 roku i kosztował 4,3 mln zł. Wykonawcą prac była firma "ATB" Przedsiębiorstwo Budowlano-Inżynieryjne Tomasz Adamczyk. W ramach modernizacji schroniska mają powstać jeszcze pawilon dla psów, obiekt medyczny i recepcja, a potrzeba na to ok. 20 mln złotych.