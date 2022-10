Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie pracuje nad uruchomieniem nowej linii autobusowej, która będzie kursowała wzdłuż Trasy Łagiewnickiej oraz po przebudowanej ul. Czerwone Maki. Linia zacznie funkcjonować w drugiej połowie listopada.

Autobus o numerze 196 z częstotliwością co 15 minut będzie kursował na trasie „Łagiewniki” – ul. Zakopiańska, Trasa Łagiewnicka, ul. Kobierzyńska, ul. Lubostroń, ul. Czerwone Maki – „Skotniki Szkoła”, a co drugi kurs zostanie wydłużony do przystanku „Kozienicka”, w zamian za funkcjonującą tam linię nr 116.

Nowe połączenie autobusowe umożliwi mieszkańcom ul. Skotnickiej, Mochnaniec, Lubostroń, Kobierzyńskiej oraz rejonu Trasy Łagiewnickiej w szybszy oraz wygodniejszy sposób przedostać się do linii tramwajowej wzdłuż ul. Zakopiańskiej lub „Czerwonych Maków P+R”, aby dalej kontynuować swoją podróż tramwajem.

Dodatkowo pozwoli także na przesiadkę do linii autobusowej w kierunku Nowej Huty na skrzyżowaniu ul. Tischnera z Zakopiańską.

Linia zacznie kursować w drugiej połowie listopada.