W związku z budową trzeciego pasa jezdni pomiędzy węzłem Kraków-Południe a wiaduktem przy ul. Kąpielowej kierowcy podróżujący A4 w kierunku Katowic muszą liczyć się z utrudnieniami. Od dziś (27 III) drogowcy będą frezować jezdnię, kłaść nową warstwę asfaltu i malować oznakowanie. Prace będą prowadzone nocami, od g. 20.00 do 5.00.

Remontowany odcinek / GDDKiA Kraków / GDDKiA

Jak podała GDDKiA nocne utrudnienia będą polegać na tym, że dostępny będzie tylko jeden pas ruchu. W nocy z 30/31 marca i z 11/12 kwietnia zamknięty będzie zjazd z A4 do Krakowa, a od 30 marca wieczorem zamknięty będzie zjazd z "zakopianki" DK7 w kierunku Rzeszowa.

Na remontowany odcinku obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 km/h.

Drogowcy nie planują prac w Wielkim Tygodniu i w czasie świąt. Pierwszy ich etap skończy się 4 kwietnia rano, a prace zostaną wznowione 11 kwietnia wieczorem.

Po zakończeniu tych prac do przeprowadzenia pozostaną roboty wykończeniowe, budowa poboczy, malowanie docelowego oznakowania poziomego, ustawienie oznakowania pionowego, zakończenie prac na ul. Dzikiej Róży. Ze względów technologicznych nie można malować docelowego oznakowania poziomego bezpośrednio po położeniu warstwy ścieralnej asfaltu. Można to zrobić dopiero po kilku tygodniach - wyjaśnił Kacper Michna z krakowskiego oddziału GDDKiA.

Budowa dodatkowego pasa ruchu na A4 na odcinku ok. 900 m rozpoczęła się w maju 2022. Inwestycja obejmuje także przebudowę zjazdu z "zakopianki" w kierunku Rzeszowa oraz budowę nowego odcinka ul. Dzikiej Róży. Poza tym przebudowane zostały sieci teletechniczne, energetyczne, wodociągowe, kanalizacja deszczowa i oświetlenie drogowe, postawione zostaną ekrany akustyczne.

Dziś w nocy prowadzone będą także prace na innym odcinku A4: na wiadukcie w ciągu ul. Wielickiej, gdzie będzie montowane rusztowanie. Utrudnienia na jezdni w kierunku Rzeszowa potrwają od g. 22.00 do 5.00. Ruch zostanie zawężony do lewego pasa, z ograniczeniem prędkości do 80 km/h.