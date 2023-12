Dwóch mężczyzn podejrzanych o posiadanie znacznej ilości narkotyków zatrzymali w Krakowie policjanci i funkcjonariusze Służby Więziennej. Przejęli ponad 14 kilogramów substancji odurzających, które miały być rozprowadzane w zakładach karnych.

/ KWP Kraków / Policja

Podczas wspólnej akcji krakowscy policjanci i funkcjonariusze SW z Rzeszowa w jednym z lokali na krakowskim Zabłociu zabezpieczyli młynek do mielenia suszu oraz susz roślinny. Pod innym adresem znaleźli worki z białym i różowym proszkiem, tabletki i susz roślinny. W jednym z mieszkań było pomieszczenie przystosowane do wytwarzania nielegalnych substancji.

Zatrzymani 29-latek i 31-latek usłyszeli zarzuty posiadania znacznej ilości narkotyków i przygotowań do wprowadzenia ich do obrotu. Miały trafiać do zakładów karnych w Krakowie i Rzeszowie. Młodszy z mężczyzn odpowie za posiadanie przyrządów do wytwarzania środków odurzających.

Prokuratura zastosowała wobec podejrzanych policyjne dozory i poręczenia majątkowe. Mężczyznom grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.