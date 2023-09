To będzie największa wystawa w naszej historii - zapowiadają władze Zamku Królewskiego na Wawelu. Od piątku w ramach ekspozycji "Obraz Złotego Wieku" dla zwiedzających dostępnych będzie 450 eksponatów, z których większość sprowadzono z największych galerii sztuki na świecie.

/ Zamek Królewski na Wawelu / Materiały prasowe

To obrazy, na które dosłownie patrzyli Zygmunt Stary i Zygmunt August, kunsztowne precjoza ze złota należące do monarchów, arcydzieła malarstwa miniaturowego z XVI stulecia – wymienia prof. Andrzej Betlej, dyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu.

Koncepcja wystawy Obraz Złotego Wieku ma ukazać rewolucyjne przemiany zachodzące w kulturze Polski i Litwy za panowania ostatnich Jagiellonów.

Jak mówi dyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu - „Obraz Złotego Wieku” to wystawa monumentalna, rodzaj przeżycia, które w dobie współczesnych wystaw nie zdarza się często.

Gdybyśmy chcieli zobaczyć te dzieła w ich obecnych miejscach przechowywania, musielibyśmy okrążyć całą kulę ziemską. Na szczęście z Nowego Jorku, Waszyngtonu, Florencji, Rzymu, Paryża, Londynu i wielu innych miast obiekty te specjalnie przyjechały na to wydarzenie, na tę wystawę- opowiada prof. Andrzej Betlej.

Arcydzieła miniaturowego malarstwa

Na piętrze Kurzej Nogi, w dawnej sypialni Zygmunta I, zgromadzony został zespół przeznaczonych do prywatnego użytku luksusowych modlitewników, z ilustracjami mającymi ułatwić intymny kontakt modlącego się z Bogiem.

Prawdziwymi arcydziełami europejskiego miniatorstwa są zdobione przez Stanisława Samostrzelnika książeczki do nabożeństwa króla Zygmunta I (Londyn, The British Library) i jego małżonki Bony Sforza (Oksford, The Bodleian Library), a także możnowładców: Wojciecha Gasztołda (Monachium, Universitäts Bibliothek w Monachium) i Krzysztofa Szydłowieckiego (Mediolan, Archivio Storico Civico e Biblioteca Trivulziana).

Oko w oko z głowami

Ekspozycja w sali Poselskiej, będzie miała charakter podsumowania i kulminacji całej wystawy. Wrażenie na widzach zrobi z pewnością trzydzieści rzeźbionych w drewnie głów ludzkich, specjalnie na tę okazję wyjętych z kasetonów stropu, tworzących krąg pośrodku sali.

Ekspozycja na wysokości wzroku zwiedzających umożliwi dosłownie stanięcie "twarzą w twarz" z wyobrażeniami realnych postaci z przeszłości, bohaterów historycznych i mitologicznych.

Ekspozycja będzie dostępna od piątku do 14 grudnia. Przy okazji otwarcia odbędzie się festiwal "Wawel jest Wasz".