Ogrody Królewskie w Zamku Królewskim na Wawelu znów są otwarte dla zwiedzających. Teraz można tam dotrzeć nowym, do tej pory nieudostępnianym przejściem, z dziedzińca arkadowego przez sień studzienną i wyjść na imponujący taras, skąd można podziwiać niezwykłą panoramę Krakowa.

Ogrody Królewskie / Józef Polewka / RMF24

Zrekonstruowane kilka lat temu ogrody to wyjątkowe miejsce. To tymi ścieżkami przechadzała się Królowa Bona, to tutaj uprawiała zioła, które potem wykorzystywała w królewskiej kuchni.

To odtworzenie tego, jak ogrody wyglądały tu za czasów Jagiellonów. To tymi ścieżkami przechadzała się królowa Bona, to tutaj uprawiała zioła, które były wykorzystywane w królewskiej kuchni. Myślę, że wyjątkowy spacer jest wyjątkowy pomysł na spędzenie popołudnia w towarzystwie sztuki w tle jakże imponującej renesansowej architektury zamku - mówiła reporterce RMF FM Bogumiła Wiśniewska, kierowniczka działu interpretacji sztuki.

Do ogrodów na Wawelu będzie można trafić przejściem wcześniej niedostępnym dla zwiedzających.

Lapidarium, które otworzyliśmy w styczniu, jest jednocześnie przejściem do ogrodów. Nigdy wcześniej nie było udostępniane. W związku z powyższym zapraszamy tutaj. I z jednej i z drugiej strony tak naprawdę będzie można uzyskać ciekawe i niespotykane dotąd perspektywy zobaczenia tego urokliwego zakątka Zamku Królewskiego na Wawelu - podkreśla dyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu Andrzej Betlej.

Od dziś w ogrodach można oglądać wystawę "Kontrasty", czyli rzeźby Pawła Orłowskiego. Będziecie je mogli podziwiać do końca września.