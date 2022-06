Na multimedialnym urządzeniu nad zalewem Bagry wyświetlany był film pornograficzny. Nie wiadomo, kto go umieścił ani jak długo trwała projekcja. Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie zwrócił się o wyjaśnienia, na razie nie zawiadamiano policji.

Plaża nad zalewem Bagry / Kraków FB /

Ta część kąpieliska nad zalewem Bagry nosi nazwę "Małej Chorwacji’. W ramach współpracy z tym krajem powstała promenada z tabliczkami informacyjnymi, odwzorowującymi położenie geograficzne największych chorwackich miast oraz tablica multimedialna.

Do tej pory takiego incydentu nie mieliśmy. Trudno określić jak długo to trwało, bo kiedy osoby odpowiedzialne za wyświetlanie treści na tablicy multimedialnej przyjechały nad zalew, już tego nie było. Absolutnie jest to niedopuszczalne - mówił RMF24 dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie Piotr Kempf.

Jak wyjaśnił tablica jest własnością ZZM, ale za umieszczane tam treści odpowiada konsul honorowy Chorwacji. Zwróciliśmy się o wyjaśnienia. Ich informatyk sprawdza zabezpieczenia, tak aby w przyszłości się to nie powtórzyło - mówił Kempf.

Ekran został uruchomiony kilka dni temu, być może są jeszcze jakieś braki w jego zabezpieczeniu i być może ktoś zdołał uruchomić stronę internetową o niepożądanej treści. Strona chorwacka analizuje, jak do tego doszło i czy zawiadamiać organy ścigania.