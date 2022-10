Kraków został dziś pierwszym polskim miastem, w którym pasażerów wożą już dwa autobuswy napędzane wodorem. Dziś na linię wyjechał autobus fimry z Sanoka - Autosan. Wodór może być przyszłością polskiej komunikacji, taki napęd pomaga też zdywersyfikować żródła energii

Pasażerowie w Krakowie od dzisiaj, 5 października, mogą podróżować kolejnym wodorowym autobusem. Na linii nr 128 (Zajezdnia Płaszów – Prądnik Czerwony) przez kilka najbliższych tygodni, będzie kursował autobus zasilany wodorem.

Tym samym Kraków, jako pierwsze miasto w Polsce, będzie eksploatowało jednocześnie dwa wodorowe autobusy dwóch różnych producentów. Od czerwca pasażerów na linii nr 128 wozi już autobus marki Solaris.

Wszyscy mamy nadzieję, że wodór to jest ten kierunek, który może być alternatywą do dotychczasowych źródeł zasilania autobusów w transporcie publicznym - mówi RMF FM wiceprezes zarządu MPK w Krakowie - Mariusz Strzałkowski.

Wodorowy Autosan ma 12 metrów i jednocześnie może nim podróżować ponad 80 osób. Autobus jest wyposażony w ogniwo wodorowe o mocy 70 kW oraz cztery butle, w których w sumie może się zmieścić do 31 kg wodoru.

To daje możliwość przejechania na jednym ładowaniu do ok. 400 km. Wodór jest magazynowany na dachu autobusu w nowoczesnych zbiornikach kompozytowych.



Autobus jest całkowicie bezemisyjny, a jedyną substancją wydzielaną podczas jazdy jest woda lub para wodna. Pojazd jest niskopodłogowy, dostosowany do przewozu osób poruszających się na wózkach. Posiada klimatyzację, monitoring i system informacji pasażerskiej.



Krakowski przewoźnik w najbliższych latach planuje zakup nowych autobusów zasilanych wodorem z wykorzystaniem środków unijnych. Jednocześnie do ich obsługi ma zostać przystosowana Stacja Obsługi Autobusów w Płaszowie, która będzie gruntownie przebudowana.