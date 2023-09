Kraków wspólnie z 11 gminami Małopolski i Krajowym Zasobem Nieruchomości tworzy Społeczną Inicjatywę Mieszkaniową. Najważniejszym celem nowej spółki jest budowa mieszkań dla osób, które mogą płacić czynsz, ale nie mają zdolności kredytowej, by własne lokum zdobyć na wolnym rynku.

Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Ziemi Krakowskiej będzie ubiegać się o 3 mln złotych rządowego grantu. Pieniądze będą przeznaczone na kapitał spółki i sfinansowanie jej działalności w początkowym okresie.

W przyszłości będziemy musieli wnieść do spółki aportem około półhektarową działkę przy ulicy Padniewskiego w Nowej Hucie, na której spółka wybuduje około 100 mieszkań czynszowych. To jest pierwszy etap, który rozpoczniemy wniesieniem tej działki do spółki pod koniec tego roku lub na początku 2024 roku - zapowiada wiceprezydent Krakowa Bogusław Kośmider.

Budowana mieszkań może ruszyć dopiero po dopełnieniu wszystkich formalności związanych z powołaniem spółki, uzyskaniem grantu i finansowania oraz przekazaniem działki, co stanie się najwcześniej pod koniec 2024 roku.

Jak zaznaczył wiceprezydent ważne jest to, że spółka będzie budowała mieszkania nie sięgając po pieniądze z budżetu miasta.

Inwestycja ma być finansowana z bezzwrotnego wsparcia Funduszu Dopłat BGK, taniego kredytu Społecznego Budownictwa Czynszowego (SBC) i oczywiście z partycypacji przyszłych lokatorów, wynoszącej 15-25 proc. kosztów.

Z ankiety, którą przeprowadziliśmy wiemy, że krakowianie oczekują mieszkań 2-3-pokojowych - mówił Kośmider.

Zasady wyboru najemców określą w przyszłości radni.

Udziałowcami spółki KZN SIM Ziemi Krakowskiej będą gminy: Kraków, Skała, Iwanowice, Alwernia, Krzeszowice, Charsznica, Gdów, Wieprz, Gołcza, Sułoszowa, Raciechowice i Pałecznica. Każda z nich ma wnieść jako wkład 3 mln zł i każda na swoim terenie będzie budować mieszkania na wynajem.