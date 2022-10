Na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie, w jego części położonej przy ul. Prandoty, wyznaczono miejsce, w którym Ukraińcy i Polacy będą mogli zapalić znicz i złożyć kwiaty, by oddać hołd ofiarom wojny w Ukrainie.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

To kwatera, w której nie ma grobów, w nowej części cmentarza przy ulicy Prandoty, w bliskim sąsiedztwie alei zasłużonych - mówi Patrycja Ćwikła z Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie. Miejsce będzie oznaczone flagą uriańską i tabliczką w języku polskim i ukraińskim. W ten sposób ZCK odpowiada na inicjatywę mieszkańców.

Każdy będzie mógł tam przyjść, złożyć kwiaty i znicze. To będzie miejsce solidarności z Ukraińcami, którzy mieszkają u nas i nie mają kogo odwiedzić. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że tamtejsza religia i kultura są inne, ale znicz i światło to symbol wielokulturowy. To także miejsce dla krakowian, którzy będą chcieli złożyć hołd ofiarom wojny - wyjaśnia Patrycja Ćwikła.

Już w piątek na drogach rozpocznie się policyjna akcja "Znicz". Wtedy wejdą też w życie pierwsze zmiany w organizacji ruchu przy krakowskich nekropoliach oraz w kursowaniu komunikacji miejskiej.

Dodatkowe linie autobusowe i tramwajowe

Na ulice Krakowa wyjadą 32 dodatkowe linie autobusowe i tramwajowe, które będą kursować między największymi nekropoliami. Linie te oznaczone będą numerami rozpoczynającymi się od cyfry 8.

W przypadku tramwajów będzie to dziewięć dodatkowych linii z numerami od 81 do 89 , a w przypadku autobusów 23 dodatkowe linie oznaczone numerami od 801 do 888.

Przygotowaliśmy ofertę podobną do tych w poprzednich latach, liczba linii oraz częstotliwość ich kursowania zależna będzie od konkretnego dnia - mówi Łukasz Franek, dyrektor Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie. Sporo linii uruchamianych jest w weekend. Najmniej w poniedziałek i w środę, a najwięcej wyjedzie na ulice we wtorek 1 listopada. Najwięcej linii dojedzie cmentarz Rakowicki, cmentarz Grębałów i cmentarz Prądnik Czerwony - dodał.

Przypomniał, że zmieniła się oficjalna nazwa cmentarza Batowice na cmentarz Prądnik Czerwony.

Zmiany w organizacji ruchu

Nad bezpieczeństwem ruchu w rejonie krakowskich cmentarzy każdego dnia ma czuwać kilkuset policjantów.

Będziemy przede wszystkim nadzorować główne nekropolie, gdzie będą zmiany w organizacji ruchu i gdzie będzie trzeba kierować ruchem. Ale będziemy także przy głównych arteriach komunikacyjnych. Już w piątek spodziewany się zwiększonego natężenia ruchu - mówi naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Krakowie podinsp. Tomasz Jemczura.

Dłuższe godziny otwarcia nekropolii

Zmieniły się godziny otwarcia komunalnych nekropolii. Już teraz są one otwarte do g. 19, w sobotę i w niedzielę będą czynne do g. 20.00, a w poniedziałek do 22.00. 1 listopada otwarte będą do ostatniej osoby odwiedzjącej cmentarz a w dzień zaduszny do 22.

Na cmentarzach będą także kwesty. W większości to zbiórki datków na renowacje zabytkowych nagrobków, a Hospicjum św. Łazarza będzie prosić o wsparcie swojej działalności.

Kwestujące organizacje będziemy można poznać po identyfikatorach. Na miejscu trudno będzie sprawdzić, czy dana zbiórka prowadzona jest legalna. Można to sprawdzić na portalu zbiórka.pl. Uważajmy na oszustów! - apeluje Ćwikła.