Zarząd Dróg Miasta Krakowa ogłosił przetarg na sprzedaż samochodów, które po pół roku od odholowania z ulic, nie zostały odebrane przez swoich właścicieli. To oznacza, że stały się własnością miasta. Do sprzedaży wystawiono 16 pojazdów, a wśród nich takie „perełki” jak Fiat 126p czy Cadillac De Ville.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Już wkrótce po okazyjnej cenie będzie można kupić od miasta samochód.

Przepisy mówią m.in., że pojazd, który jest pozostawiony bez tablic rejestracyjnych, lub pojazd, którego stan wskazuje na to, że nie jest używany, może zostać usunięty z drogi przez straż miejską lub policję, na koszt właściciela lub posiadacza.

Samochód, który nie zostanie odebrany na wezwanie przez osobę uprawnioną w terminie pół roku od odholowania, uznaje się za porzucony i wtedy auto przechodzi na własność gminy.

Już wkrótce w przetargu ogłoszonym przez Zarząd Dróg Miasta Krakowa weźmie udział 16 samochodów, a wśród nich m.in. Audi A3, Cadillac De Ville, Fiat 126p, Mercedes Sprinter, Plymouth Voyager, Skoda Fabia, Smart czy Volkswagen Passat.

Opinie techniczne wszystkich pojazdów można znaleźć na stronie internetowej zdmk.krakow.pl.

Aby wziąć udział w przetargu, trzeba złożyć listownie do ZDMK ofertę zakupu do czwartku, 5 stycznia 2023 r., do godz. 12.00. Wszystkie pojazdy będzie można obejrzeć w poniedziałek, 19 grudnia, w godz. od 11.00 do 14.00 na parkingu strzeżonym przy ul. Rzebika 6.