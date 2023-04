Ok. 10 tys. uczestników zgromadzi Marsz Żywych, który odbędzie się we wtorek w Oświęcimiu - podali organizatorzy. Żydowska młodzież oraz kilkuset nastolatków z Polski wspólnie upamiętnią ofiary Holokaustu. W związku z marszem wyłączone z ruchu zostaną niektóre ulice. Policja apeluje do kierowców o wybieranie alternatywnych tras przejazdu.

Policjanci podczas zabezpieczania trasy marszu (zdjęcie archiwalne) / KPP Oświęcim / Policja Motywem przewodnim tegorocznego Marszu Żywych będzie uhonorowanie heroizmu Żydów podczas Zagłady. Odbywa się on 80 lat po wybuchu powstania w getcie warszawskim, w 75. rocznicę powstania Izraela i 35. rocznicę pierwszego marszu. Marsz wyruszy we wtorek wczesnym popołudniem spod bramy "Arbeit macht frei" w byłym niemieckim obozie Auschwitz I. Organizatorzy wydarzenia z międzynarodowej organizacji March of the Living poinformowali, że w tym roku poprowadzi go ok. 40 ocalałych z Holokaustu, w tym Halina Birenbaum, która ukrywała się w bunkrze podczas powstania w getcie warszawskim, a później była więźniarką w obozach na Majdanku oraz Auschwitz, Ravensbrueck i Neustadt-Glewe. Obecnie mieszka w Izraelu. Trasa Marszu liczy ok. trzech kilometrów. Uczestnicy przejdą przed pomnik ofiar obozu w byłym KL Auschwitz II-Birkenau, gdzie odbędzie się główna ceremonia. Udział w tej części wydarzenia zapowiedział prezydent Włoch Sergio Mattarella, któremu ma towarzyszyć córka. W związku z Marszem wyłączone z ruchu zostaną ulice między byłym niemieckim, nazistowskim obozem koncentracyjnym Auschwitz a obozem Auschwitz II Birkenau. ZMIANY w ruchu drogowym: Od godziny 07.30 do 13.00 nastąpi całkowite wstrzymanie ruchu na ulicy Więźniów Oświęcimia od ulicy Obozowej do ulicy Legionów;

Od godziny 7.30 do 12.00 nastąpi całkowite wstrzymanie ruchu na ulicy Leszczyńskiej (od ulicy Legionów do ulicy Jaracza);

Od godziny 7.30 do około 19.00 nastąpi całkowite wstrzymanie ruchu na ulicy Kombatantów i Ofiar Faszyzmu (odcinek od Pławskiej do Kombatantów) łącznik Piwnicznej z tzw. Drogą Odbarczającą;

Od godziny 12.30 do 15.00 nastąpi całkowite wstrzymanie ruchu na ulicach Leszczyńskiej oraz Męczeństwa Narodów. Policja apeluje do kierowców o wybranie alternatywnych tras przejazdu, a osoby, które muszą przejechać przez Oświęcim lub Brzezinkę prosi o wyrozumiałość i stosowanie się do poleceń funkcjonariuszy służb, biorących udział w zabezpieczeniu.