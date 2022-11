Ostrzeżenie przed oblodzeniem dla Krakowa i niemal całego województwa małopolskiego, z wyjątkiem północno-zachodnich krańców, wydał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Alert będzie obowiązywał od godz. 17.00 w czwartek do godz. 10.00 w piątek.

/ Shutterstock

IMGW wydało ostrzeżenie przed oblodzeniem dla Krakowa i prawie całego województwa małopolskiego.

Synoptycy prognozują zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem oraz mokrego śniegu. Temperatura może sięgać minus 4 st. C, a przy gruncie minus 6 st. C. Odczucie chłodu będzie wzmacniał wiejący wiatr, o prędkości do 7 m/s. Ostrzeżenie obowiązuje do dzisiaj od godz. 17.00 do jutra do godz. 10.00.

Prawdopodobieństwo wystąpienia oblodzenia wynosi 80 proc.

Miasto Kraków na swojej stronie internetowej zaapelowało też do kierowców o ostrożność i dostosowanie prędkości do warunków na drodze.

Ostrzeżenie IMGW nie obowiązuje na północno-zachodnich krańcach Małopolski, m.in. w Wolbromiu, Olkuszu, Chrzanowie, Alwerni, Libiążu.