W poniedziałek między Krakowem a Skawiną nie będzie kursowało 11 pociągów Polregio, ponieważ maszyniści przedstawili zwolnienia lekarskie - poinformował PAP dyrektor małopolskiego Polregio Andrzej Siemieński. Na trasie wprowadzono komunikację zastępczą.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Sytuacja jest niezmienna od piątku. Trudno powiedzieć, jak to się zmieni do końca tygodnia. Zależy to od tego, czy maszyniści będą przedstawiali kolejne zwolnienia lekarskie - powiedział PAP Siemieński.

W ubiegły czwartek na małopolskie tory nie wyjechało 20 pociągów Polregio.

Dlaczego maszyniści masowo idą na "L-4"?

12 kwietnia odbyło się spotkanie mediacyjne zarządu spółki ze związkami zawodowymi w Polregio w sprawie sporu zbiorowego. Wobec braku możliwości zawarcia porozumienia płacowego, zakończyło się ono podpisaniem protokołu rozbieżności.

Według Polregio, związki zawodowe w spółce domagają się podwyżki wynagrodzeń o 700 zł z wyrównaniem od 1 grudnia 2021 r. Zarząd Polregio informuje, że podwyżka w oczekiwanej przez związki zawodowe wysokości, to roczny koszt ok. 124 mln zł. W opinii kierownictwa spółki oznaczało by to stratę finansową dla Polregio i utratę rentowności.

Wkrótce strajk generalny

Międzyzakładowy Komitet Strajkowy w Polregio poinformował, że 16 maja we wszystkich zakładach spółki, poza centralą, zostanie przeprowadzony strajk generalny.

Wskazał, że strajk zostanie przeprowadzony "z uwagi na brak jakichkolwiek propozycji ze strony właścicieli - Agencji Rozwoju Przemysłu, Konwentu Marszałków Województw RP jak i Zarządu Polregio oraz woli negocjacji rozwiązania problemu".

Polregio to największy pasażerski przewoźnik kolejowy w Polsce. Udział firmy w rynku wynosi około 27 proc. Większościowym udziałowcem spółki jest Agencja Rozwoju Przemysłu.