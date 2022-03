Kolejny specjalny pociąg humanitarny z Ukrainy dotarł w czwartek nad ranem do Olkusza. Jak przekazał wojewoda małopolski Łukasz Kmita, przyjechało nim około 800 uchodźców.

Ukraińscy uchodźcy na dworcu w Olkuszu / Małopolski Urząd Wojewódzki /

W czwartek, przed godz. 4 nad ranem do małopolskiego Olkusza dotarł specjalny pociąg humanitarny z uchodźcami z Ukrainy. Skład wjechał torem LHS (Linia Hutnicza Szerokotorowa), która posiada taki sam rozstaw szyn jak na Ukrainie. Pozwala to na wjazd wagonów szerokotorowych do Polski, bez konieczności zmiany wózków w wagonach na przejściach granicznych.

Po godzinie ósmej przyjechał następny pociąg. Każdorazowo na peronie wysiadło ok. 800-850 osób, które następnie z Olkusza udały się m.in. w kierunku Krakowa i Katowic. W okolicy peronu LHS powstało miasteczko namiotowe, w którym Ukraińcy mogli odpocząć, zjeść ciepły posiłek, pozyskać niezbędne informacje.

Małopolska była i jest z Ukrainą. Robimy wszystko, aby pomóc naszym przyjaciołom. Potrzebują opieki i empatii. Miasteczko namiotowe w Olkuszu jest dla nich przystankiem przed dalszą podróżą - przekazał wojewoda małopolski Łukasz Kmita

W jednym z namiotów urządzono też stanowisko Wydziału Spraw Cudzoziemców. Potem przybysze zostali autobusami przewiezieni do miejsc noclegowych wskazanych przez Małopolski Urząd Wojewódzki.