"Nasz region jest gotowy na przyjęcie turystów, którzy na zimowy wypoczynek wybrali Małopolskę" - zapewnia wojewoda Łukasz Kmita. Ferie dla kilku województw - lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego, pomorskiego i śląskiego - rozpoczną się już w najbliższy weekend.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

We wtorek Zakopanem odbyło się posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego "Bezpieczne ferie dla dzieci i młodzieży w województwie małopolskim - 2023".

Chcemy zagwarantować, że Małopolska jest z jednej strony regionem bardzo gościnnym, ale także dobrze przygotowaliśmy się do tego, aby przyjąć turystów i zachęcamy każdego, aby wybrał wypoczynek feryjny w Małopolsce - mówił wojewoda po posiedzeniu.

Służby w pełnej gotowości

Już od piątku Zakopane spodziewa się prawdziwego najazdu, nie tylko turystów, ale także kibiców Pucharu Świata w skokach narciarskich. Na trybuny Wielkiej Krokwi zostały wyprzedane wszystkie bilety - zostały jeszcze wejściówki na piątkowe kwalifikacje. Na czas Pucharu Świata w skokach do Zakopanego przyjadą dodatkowe siły policyjne.



Przed nami okres wzmożonej pracy zarówno służb, jak i instytucji, bo w końcu ferie to czas, w którym w Małopolsce chcemy zaoferować z jednej strony atrakcje turystyczne, ale także bezpieczeństwo. Filarem wszelkich działań służb i instytucji jest zapewnienie bezpieczeństwa z jednej strony mieszkańców, ale z drugiej strony licznego grona turystów, którzy przyjadą do naszego regionu - mówił Kmita.

Przez cały okres ferii - do 26 lutego 2023 roku - małopolska policja będzie prowadzić działania kontrolne i profilaktyczne pn. "Bezpieczne Ferie 2023". Funkcjonariusze będą m.in.: zapewniać bezpieczeństwo w środkach komunikacji publicznej, na dworcach, stacjach kolejowych i autobusowych i portach lotniczych, kontrolować miejsca sprzedaży alkoholu, tzw. "dzikie lodowiska" i prowadzić działania profilaktyczne w ramach akcji "Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku".

W Małopolsce zalogowało się około 850 organizatorów zimowych wypoczynków

Małopolska wicekurator oświaty Halina Cimer przekazała, że wszyscy organizatorzy zimowego wypoczynku mają obowiązek wpisania planowanych zimowisk dla dzieci do elektronicznej bazy wypoczynku pod adresem www.wypoczynek.mein.gov.pl. W tej elektronicznej bazie, którą obsługuje Kurator Oświaty, zalogowało się już w Małopolsce około 850 organizatorów zimowych wypoczynków dla dzieci, na które pojedzie około 34 tys. uczestników. Cimer zaznaczyła, że liczba ta będzie stale rosła, wraz z kolejnymi turnusami.



Baza danych jest dostępna przede wszystkim dla rodziców, którzy będą mogli sprawdzić czy ich dzieci w czasie zimowego wypoczynku są bezpieczne, czy organizatorzy dopełnili wszelkich wymaganych formalności - mówiła Cimer.



Dla uczniów którzy nie będą korzystali z zimowych wyjazdów, dyrektorzy szkół i samorządy przygotowały wypoczynek stacjonarny w formie półkolonii, które również są zgłaszane do elektronicznej bazy. Z takiego stacjonarnego wypoczynku będzie korzystać ponad 2 tys. uczniów na terenie Małopolski w ponad 100 jednostkach samorządowych, ale ta liczba również będzie wzrastać.



Naczelnik TOPR Jan Krzysztof zaapelował do rodziców, aby górskie wyprawy z dziećmi planowali stosownie do możliwości.



Zima jest wymagająca. Obserwujemy wzrost turystyki rodzinnej i niestety obserwujemy, że rodzice planują forsowne wycieczki wysoko w góry z małymi dziećmi. Takich przypadków ratowania rodziców z dziećmi w górach mieliśmy w tamtym roku kilka przypadków. Chcielibyśmy, aby się nie powtórzyły, dlatego apelujemy do rodziców o odpowiednie planowanie wycieczek - mówił naczelnik TOPR.



Jako pierwsi, od 16 do 29 stycznia zimową przerwę w nauce mają uczniowie z województw: lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego, pomorskiego i śląskiego. Kolejny feryjny turnus dla województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego potrwa od 23 stycznia do 5 lutego. Od 30 stycznia do 12 lutego będą wypoczywali uczniowie z: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i wielkopolskiego. Ostatnią zimową przerwę w nauce od 13 do 26 lutego przewidziano dla województw: dolnośląskiego, mazowieckiego, opolskiego i zachodniopomorskiego.