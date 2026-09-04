Kusza zamiast pamiątki. Niecodzienna interwencja na krakowskim lotnisku

RMF24

Nietypowe odkrycie na lotnisku w Krakowie-Balicach. Funkcjonariusze straży granicznej znaleźli w bagażu pasażera przylatującego z Chicago kuszę cięciwową. Jak się okazało, 49-letni Polak nie miał pojęcia, że jej posiadanie w Polsce jest nielegalne bez odpowiednich zezwoleń. Sprawą zajęli się już śledczy.

Do zdarzenia doszło w czwartek podczas rutynowej kontroli bagażu rejestrowanego na lotnisku w Krakowie-Balicach. Funkcjonariusze straży granicznej natrafili na nietypowy przedmiot – kuszę cięciwową.

Jak się okazało, jej posiadanie w Polsce jest zabronione i wymaga stosownego zezwolenia oraz rejestracji.

Fot. Straż graniczna / materiały udostępnione

Właścicielem bagażu okazał się 49-letni obywatel Polski, który wracał z podróży do Stanów Zjednoczonych. Podczas czynności wyjaśniających mężczyzna tłumaczył, że zakupił kuszę w USA w celach rozrywkowych i nie miał świadomości, że posiadanie w Polsce kuszy bez wymaganego zezwolenia i rejestracji jest zabronione.

Fot. Straż graniczna

Sprawą zajęli się śledczy

Kusza została natychmiast zabezpieczona przez funkcjonariuszy.

Służby przypominają, że zgodnie z art. 51 ust. 1 ustawy o broni i amunicji, za posiadanie takiego urządzenia bez rejestracji grozi areszt albo grzywna.

Ten przypadek pokazuje, jak ważne jest, by przed przywozem do Polski nietypowych przedmiotów sprawdzić obowiązujące przepisy. „Zakup kuszy czy innego sprzętu za granicą nie oznacza automatycznie możliwości jego legalnego posiadania w kraju” - ostrzega straż graniczna.