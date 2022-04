W drugi dzień świąt w Krakowie odbywa się tradycyjny Emaus - czyli odpust wielkanocny. "Emaus" pochodzi od hebrajskiego słowa oznaczającego "gorące źródła" lub "zdroje".

Jedno z najstarszych znaczeń słowa Emaus odnajdujemy w Biblii. To miejscowość w Izraelu, oddalona o około 11 kilometrów od Jerozolimy. W drodze do Emaus zmartwychwstały Jezus spotkał się z uczniami.



Przyłączył się do nich, zaczął rozmawiać, a oni go nie poznali. Rozmawiali o sprawach związanych z męką i mówili jak do kogoś innego. Zupełnie nie mieli pojęcia, że to Jezus - opowiadał w rozmowie z RMF FM Michał Wyrostkiewicz, teolog z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Emaus to najstarszy w Polsce odpust, który co roku, w wielkanocny poniedziałek, odbywa się w Krakowie przy klasztorze Norbertanek na Salwatorze. W tym roku powrócił po przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa. Jego organizację przejęło miasto Kraków. Jak zaznaczają urzędnicy, chodzi o promocję tradycyjnych produktów i rzemiosła jednocześnie bez nadmiernej komercjalizacji.

Jak zaznaczono "Kraków chce wyeliminować z asortymentu obecnego na Emausie produkty kontrowersyjne, obrażające uczucia religijne, rasowe czy utrwalające negatywne stereotypy. Przykładem jest sprzedaż figurek Żydów z pieniążkiem". To zjawisko jest jednoznacznie postrzegane jako antysemickie".



Utrudnienia dla kierowców

W związku z odpustem w Krakowie zostały wprowadzone zmiany w organizacji ruchu. Zamknięta jest ul. Kościuszki od ul. Komorowskiego do ul. Królowej Jadwigi w obu kierunkach dla samochodów. Zamknięta jest też ul. Senatorska od ul. Mlaskotów do ul. Kościuszki. Z kolei na ul. Królowej Jadwigi został wprowadzony ruch dwukierunkowy i zakaz zatrzymywania się (w tym na miejscach wyznaczonych).