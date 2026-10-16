Krakowski Bieg Niepodległości. Nowa trasa i inny dystans

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Krakowski Bieg Niepodległości w 2026 roku przechodzi prawdziwą metamorfozę. Tegoroczna edycja, która odbędzie się oczywiście 11 listopada, zaskakuje nie tylko nową trasą i dystansem, ale także wyjątkową oprawą i rekordowym zainteresowaniem uczestników. Organizatorzy przygotowali szereg atrakcji zarówno dla doświadczonych biegaczy, jak i dla rodzin oraz najmłodszych.

Wielkimi krokami zbliża się Krakowski Bieg Niepodległości. W tym roku uczestnicy pobiegną zupełnie nową trasą i zmierzą się z klasycznym dystansem 10 kilometrów. Trasa została zaprojektowana z myślą o szybkim bieganiu i osiąganiu wartościowych wyników.

Wisła, bulwary, mosty i widoki na miasto tworzą przestrzeń, która naszym zdaniem doskonale pasuje do charakteru tego wydarzenia – podkreśla Paweł Żyła, dyrektor biegu.

Start zaplanowano na Bulwarze Rodła, w pobliżu Mostu Dębnickiego. Uczestnicy pobiegną przez malownicze bulwary i mosty, mijając m.in. Most Zwierzyniecki, Bulwar Poleski, Most Retmański, Bulwar Podolski, Zabłocie i Most Kotlarski.

Meta znajdzie się na Bulwarze Inflanckim, pomiędzy Mostem Józefa Piłsudskiego a kościołem Na Skałce. Cała trasa posiada oficjalny atest Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, a jej profil sprzyja biciu rekordów życiowych.

Fot.krakow.pl

Biało-czerwona flaga na starcie

Tegoroczna edycja to nie tylko sportowa rywalizacja, ale także wyjątkowa oprawa patriotyczna. Na starcie uczestnicy utworzą wielką, ludzką biało-czerwoną flagę.

Zawodnicy z parzystymi numerami pobiegną w czerwonych koszulkach, a z nieparzystymi – w białych. W ten sposób tysiące osób stworzą symboliczne nawiązanie do barw narodowych i wspólnego świętowania 11 listopada.

Rekordowe zainteresowanie

Zainteresowanie wydarzeniem przerosło oczekiwania organizatorów. Limit 4000 miejsc na głównym dystansie został wyczerpany błyskawicznie, dlatego zwiększono go do 6000 uczestników.

Krakowski Bieg Niepodległości to jednak nie tylko propozycja dla wytrawnych biegaczy. W programie znalazła się także Krakowska Mila Niepodległości na dystansie 1918 metrów – idealna dla rodzin, początkujących i wszystkich, którzy chcą aktywnie uczcić Narodowe Święto Niepodległości.

Dla najmłodszych przygotowano biegi na 100, 200 i 500 metrów.

Organizatorzy zadbali również o tych, którzy nie mogą pojawić się w Krakowie. W ramach wydarzenia dostępne są dwa biegi wirtualne: na 10 km oraz na 1918 metrów. Uczestnicy mogą pokonać wybrany dystans w dowolnym miejscu, a na pamiątkę otrzymają specjalny medal tegorocznej edycji.

Więcej informacji, szczegółowe trasy oraz zapisy dostępne są na oficjalnej stronie wydarzenia.