Kraków przygotowuje pomoc dla Lwowa, o którą poprosił mer tego miasta. Zbiórka najpotrzebniejszych rzeczy odbywa się na Stadionie Miejskim im. Henryka Reymana od piątku 25 lutego. Powstają też kolejne punkty zbiórki.

Zbiórka darów dla Ukrainy przed stadionem przy ul. Reymonta / Urząd Miasta Krakowa /

Zbiórka darów dla Ukrainy rozpoczęła się w piątek, 25 lutego. Magazyn znajdujący się na Stadionie Miejskim im. Henryka Reymana będzie przyjmować dary codziennie, od godz. 12.00 do godz. 20.00. Zbiórka potrwa do odwołania.

Wejście na miejsce zbiórki znajduje się od strony parkingu przy ul. Reymonta. Można tam wjechać bezpłatnie autem. Wjazd oznakowany jest niebieskimi flagami z logo Krakowa. Porządku pilnuje straż miejska.

Wśród najbardziej potrzebnych rzeczy, które będą przekazane uchodźcom znajdują się:

koce termiczne, śpiwory, maty do spania (z pokryciem foliowym), materace, ubrania, peleryny przeciwdeszczowe, środki pielęgnacyjne i higieniczne, środki myjące do ciała, pasty do zębów, szczoteczki do zębów, szczotki do włosów, bielizna damska, bielizna męska, bielizna dziecięca, podpaski, pieluchy dziecięce, pieluchy dla dorosłych, ręczniki papierowe, ręczniki z mikrofibry, zestaw wielorazowych naczyń kuchennych: głębokie naczynia, łyżki, widelce, noże, kubki, środki antyseptyczne, spirytus, maseczki wielorazowe.

Żywność: woda, produkty żywnościowe nadające się do szybkiego przygotowania, batony energetyczne, suszone owoce, orzechy, żywność puszkowana, makarony, płatki błyskawiczne, zapałki, baterie, zapalniczki, świece, zestawy medyczne.

Gdzie jeszcze można przynosić dary dla Ukrainy

Zbiórka darów dla obywateli Ukrainy prowadzona jest też w innych miejscach w Krakowie. Przez cały weekend najbardziej potrzebne rzeczy można przynosić np. do Zajazdu Kościuszkowskiego, siedziby Dzielnicy IV przy ul. Białoprądnickiej 3. Dary będą przyjmowane w sobotę i niedziele w godzinach 10:00-18:00 (26-27 lutego 2022).

Zbiórka pomocowa dla Ukraińców ruszyła także w Teatrze Ludowym na os. Teatralnym 34 (wejście od strony portierni). Dary można przynosić codziennie od godz. 8.00 do 22.00. Dary będą przekazywane do centralnego punktu na Stadionie Miejskim im. Henryka Reymana przy ul. Reymonta.