Wodociągi Miasta Krakowa przygotowują nową taryfę za zużycie wody. Powodem jest drastyczny wzrost kosztów energii.

Rzecznik prasowy Wodociągów Miasta Krakowa o nowej taryfie Jacek Skóra / RMF FM

Podwyżki będą na pewno, wciąż jednak nie wiadomo jak duże oraz od kiedy. Krakowskie wodociągi analizują teraz swój budżet.

Prąd jest pobierany przede wszystkim do produkcji wody. Najpierw zasysania wody do zakładu uzdatniania wody, natomiast później do jej przesyłu - przypomina rzecznik Wodociągów Miasta Krakowa (WMK) Robert Żurek.

Jak zaznacza, WMK pozostają w taryfie z 2018 roku.

Będziemy występowali z nowym, zupełnie nowym wnioskiem taryfowym - dodaje rzecznik.