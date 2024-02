Do poniedziałku pracodawcy - zatrudniający w Krakowie i okolicach minimum 50 osób - mogą zgłaszać udział w akcji "Rowerem do pracy". Wpisuje się ona w działania na rzecz zrównoważonego transportu. Ma m.in. przyczynić się do poprawy jakości powietrza i rozładowania korków drogowych.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock Kampania potrwa od 1 marca do 30 listopada. Formularz zgłoszeniowy (na stronie roweremdopracy.um.krakow.pl) wypełniają pracodawcy, zgłoszenia indywidualne nie są przyjmowane.



To ósma edycja miejskiego projektu. Zgodnie z informacjami magistratu, w ostatniej dużej akcji w 2022 r. wzięło udział 2,3 tys. osób z 200 firm i instytucji. W ankiecie 43 proc. z nich odpowiedziało, że także po zakończeniu akcji często jeździło do pracy rowerem, a 60 proc. zdecydowała się na częstsze używanie roweru w celach niezwiązanych z pracą. 1/3 wyraziła chęć dojazdów zimą. Niemal wszyscy zadeklarowali chęć uczestnictwa w kolejnych edycjach.



W 2023 r. akcja była ograniczona do października i listopada, miała węższą formułę ze względu na testowanie specjalnego portalu internetowego, stworzonego z myślą o akcji.



Uczestnicy tegorocznej edycji muszą już skorzystać z dedykowanego portalu, i za jego pośrednictwem zapisywać przyjazdy na rowerze do i z pracy.



Od 2013 r. miasto realizuje także projekt "STARS Rowerem do szkoły", promowany wśród uczniów, nauczycieli i rodziców. W roku szkolnym 2023/2024 w inicjatywie uczestniczy 49 szkół podstawowych i dwa ośrodki szkolno-wychowawcze. Zobacz również: ​Rowerem dookoła świata. Mieszkaniec Radomska rozpoczyna wyjątkową podróż RMF 24