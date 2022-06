11 czerwca w Krakowie rozgrany zostanie Turniej Strzelecki dla Dziennikarzy o Puchar Wojewody Małopolskiego. Przedstawiciele mediów - zazwyczaj relacjonujący takie wydarzenia - tym razem będą mogli stanąć do rywalizacji.

/ Fot. Łukasz Gagulski /

Pomysł narodził się we współpracy z Klubem Strzeleckim LOK HTS Kraków. Chcemy wspólnie popularyzować sport strzelecki i w praktyce pokazać możliwości, jakie dają takie obiekty jak strzelnica kulowa mieszcząca się przy ul. Jeżynowej w Krakowie, gdzie odbędzie się turniej - mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Jak dodał działania popularyzujące sport strzelecki są ważne i potrzebne. Jako wojewoda aktywnie włączam się w takie działania, m.in. współpracując z Wojskiem Polskim. Turniej Strzelecki dla Dziennikarzy to kolejna okazja, by promować działania proobronne. To w dużej mierze kwestia świadomości. Ważne, by każdy mógł spróbować swoich sił na strzelnicy, takiej jak obiekt LOK HTS - podkreślił wojewoda.

To już ostatni moment, by zgłosić się do zawodów. Chętni dziennikarze, fotoreporterzy i operatorzy kamer powinni przesłać zgłoszenia na adres: biuroprasowe@muw.pl , podając imienia i nazwiska oraz redakcję.

Podczas zawodów będzie można strzelać z karabinu AK-47coraz pistoletu CZ85B. Przed startem wszyscy uczestnicy zawodów przejdą szkolenie w zakresie bezpiecznej obsługi broni, zachowania się na stanowisku strzeleckim i prawidłowego celowania.

Obie konkurencje wymagają cierpliwości, wprawnej ręki i celnego oka - mówi prezes Klubu Strzeleckiego LOK HTS Kraków Krzysztof Solarski. W klubie szkoleni są młodzi adepci strzelectwa sportowego, którzy z powodzeniem walczą w zawodach organizacyjnych przez PZSS, a kilku wychowanków klubu należy do Kadry Polski. Obiekt przeszedł w ostatni czasie modernizację.

Zawody są przeznaczone dla amatorów, choć niewykluczone, że wśród dziennikarzy znajdą się osoby bardzo utalentowane. W rywalizacji może wziąć udział maksymalnie 60 osób. Zgodnie z regulaminem posługujący się pistoletem oddadzą 10 strzałów do tarczy z odległości 25 metrów, a karabinem pięć strzałów z odległości 50 metrów. Umiejętności uczestników będą oceniać licencjonowani sędziowie Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego.

Rywalizacja rozpocznie się o g. 10.00, a nazwiska zwycięzców zostaną ogłoszone o g. 14.00. Zdobywcy I-III miejsca w poszczególnych konkurencjach otrzymają dyplomy, a zawodnicy z najwyższą liczbą punktów dyplom i puchar Wojewody Małopolskiego.

Uczestnictwo w zawodach jest bezpłatne.