Jeszcze w tym miesiącu samochody pojadą tunelem wzdłuż ulicy Opolskiej, który powstał w ramach budowy nowej linii tramwajowej od Krowodrzy Górki do Górki Narodowej - poinformował krakowski magistrat. Od 8 do 10 maja układana będzie ostatnia warstwa asfaltu.

/ Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie /

Jak poinformował krakowski magistrat, wykonawca inwestycji intensyfikuje prace, aby jeszcze w tym miesiącu udostępnić dla ruchu tunel drogowy. W jego rejonie od 8 do 10 maja układana będzie ostatnia warstwa asfaltu. W tym czasie pojawią się zwężenia po zachodniej i po wschodniej stronie budowanego obiektu. Prace będą wykonywane w porze nocnej.

Tunel drogowy wzdłuż ul. Opolskiej ma 100 metrów długości i mieści dwie jezdnie po dwa pasy ruchu.

Władze miasta podkreślają, że dzięki skierowaniu ruchu samochodowego pod ziemię do tunelu, tramwaje jadące na północ sprawnie przetną ruchliwą ulicę Opolską, bez blokowania ruchu tranzytowego na kierunku wschód - zachód.

Konstrukcja ta jest jednym z siedmiu obiektów inżynierskich realizowanych w ramach budowy nowej linii tramwajowej do Górki Narodowej.

Budowa linii Krakowskiego Szybkiego Tramwaju do Górki Narodowej to obecnie największa samorządowa inwestycja infrastrukturalna w północnej części Krakowa. Zgodnie z planami tramwaje zostaną puszczone na nowe torowisko pod koniec sierpnia.

Umowa na jej zaprojektowanie i wybudowanie została podpisana w maju 2017 roku z konsorcjum utworzonym przez Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor i Przedsiębiorstwo Inżynieryjnych Robót Kolejowych Tor-Krak. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Trasa nowego tramwaju liczy ok. 5,5 km długości. W ramach zadania powstaną 23 perony tramwajowe, a do dyspozycji dojeżdżających samochodami oddanych zostanie ok. 600 miejsc postojowych na trzech parkingach typu park and ride.

W ramach zadania budowanych jest siedem obiektów inżynierskich, które pozwolą na sprawne przemieszczanie się tramwajów na północ miasta. W ramach projektu powstaje też nowy układ drogowy o charakterze osiedlowym oraz 6,3 km ścieżek rowerów i ciągów pieszo-rowerowych.

Po zakończeniu inwestycji dojazd tramwajem z północnych krańców Krakowa do Śródmieścia potrwa nieco ponad 20 minut. Nowy układ drogowy, który powstaje w ramach zadania, ma również uporządkować ruch samochodowy w tej części miasta.