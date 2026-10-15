Kraków testuje cyfrowe patrole. Nowy system może ruszyć już niedługo

RMF24

W przyszłym tygodniu specjalnie wyposażony pojazd ponownie wyjedzie na krakowskie ulice. Testy obejmą sektor B5 na Dębnikach oraz sektor A13 na Kazimierzu. Już w najbliższy weekend auto ma mapować wyznaczony teren.

System będzie automatycznie odczytywał numery rejestracyjne zaparkowanych samochodów i porównywał je z danymi o wniesionych opłatach za postój. Sprawdzana ma być nowa wersja technologii firmy, która prowadziła podobne próby w Krakowie już wcześniej.

Celem testu jest ocena działania rozwiązania w rzeczywistych warunkach krakowskiej strefy płatnego parkowania. Informacje zebrane podczas objazdów zostaną zestawione z danymi Zarządu Dróg Miasta Krakowa.

Po zakończeniu prób firma ma przygotować raport. Znajdą się w nim między innymi informacje o liczbie przejazdów kontrolnych i zeskanowanych pojazdów, skuteczności systemu, jakości sygnału GPS oraz przypadkach możliwego braku opłaty za parkowanie. Dokument ma również zawierać ocenę, czy technologia może zostać wykorzystana w Krakowie.

ZDMK zapewnia, że dodatkowe testy nie zmienią harmonogramu przygotowań do przetargu. Postępowanie ma zostać ogłoszone jeszcze w tym roku. Jeśli plan zostanie zrealizowany, elektroniczna kontrola opłat parkingowych mogłaby zacząć działać w Krakowie w 2027 roku.