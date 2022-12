Pięć lat trwały starania władz Krakowa o kupno od zakonu salwatorianów parku Jalu Kurka w centrum miasta. Dziś podpisano umowę notarialną na zakup działki o powierzchni 1,7 hektara za blisko 11 mln zł.

Jak poinformował Urząd Miasta Krakowa, teren został wykupiony od polskiej prowincji Towarzystwa Boskiego Zbawiciela (czyli zakonu salwatorianów) za kwotę 10 mln 987 tys. zł, zgodnie z wyceną rzeczoznawcy. Umowa dotyczyła również ustanowienia służebności drogowej na części sąsiedniej działki.

Po długich, trwających kilka lat negocjacjach doszliśmy do porozumienia. Wszystko wskazuje na to, że miasto przejmie ten teren jeszcze przed świętami. Potem zajmiemy się uporządkowaniem i doposażeniem parku, tak by po przeszło 15 latach to miejsce ponownie było przyjazną zieloną enklawą i idealną przestrzenią do spacerów dla okolicznych mieszkańców. Z pewnością to krakowianie zdecydują jak ostatecznie będzie wyglądał park - mówi prezydent Jacek Majchrowski.

Jak przypomniało miasto, rozmowy z salwatorianami w sprawie kupna parku Jalu Kurka trwały od 2017 roku.

Początkowo właściciel wyrażał wolę wydzierżawienia miastu za "symboliczną złotówkę" tej działki, w międzyczasie pojawiały się propozycje zamiany parku na teren znajdujący się w zasobie gminnym. Ostatecznie jednak przedstawiciele zakonu zdecydowali się na sprzedaż działek - czytamy na stronie krakowskiego urzędu miasta.