Po kilku latach udało się wypracować porozumienie pomiędzy Krakowem a Kościołem Katolickim w sprawie parku Jalu Kurka w centrum miasta.

Teren od lat jest ogrodzony i niszczeje. Teraz miasto w zmian za park, ma przekazać klasztorowi salwatorianów inną działkę.

Zanim to nastąpi konieczne są dokładne wyceny terenów. Park ma być warty ponad 10 milionów złotych.

Zrobiliśmy ogromny krok do przodu. Bez wątpienia miejsce bardzo atrakcyjne, miejsce do którego chętnie przyszliby krakowianie. Mówimy o zamianie właśnie tego parku na jakieś działki, które należą do gminy - mówił Dariusz Nowak z krakowskiego magistratu.

Kraków: Miasto dogadało się z Salwatorianami ws. parku Jalu Kurka Józef Polewka / RMF FM

Mowa jest tylko o parku. Znajdujący się obok Pałac Tarnowskich jest własnością prywatną i nie podlega negocjacjom z miastem.