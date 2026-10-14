Kraków chce uporządkować miejską przestrzeń. Pokazano katalog mebli

RMF24

Katalog Krakowskich Mebli Miejskich zaprezentowała we wtorek krakowska ogrodniczka miejska Katarzyna Opałka. Ideą jest spójna baza mebli, które będzie można ustawiać w przestrzeni miasta tak, aby unikać chaosu czy zbyt wysokich kosztów.

Opałka zaprezentowała katalog na swoim Facebooku.

Składają się nań projekty ławek z oparciami i bez, siedzisk, ławek modułowych i po łuku, stołów piknikowych, koszy na śmieci, stojaków rowerowych, słupków, barierek, ale także nawierzchni.

Przygotowano różne warianty tych elementów, by można było dobierać je do charakteru ulic, placów, skwerów i parków, zachowując jednocześnie spójny wygląd przestrzeni miejskich.

To właśnie potrzeba spójności została postawiona na pierwszym miejscu, bo jak wskazuje cytowana urzędniczka, „przez lata niemal każda inwestycja była projektowana osobno, a projektanci dobierali meble miejskie według własnego uznania”. Jako negatywny rezultat tej tendencji wskazano ul. Monte Cassino, gdzie różne inwestycje z ostatnich kilkunastu lat zaowocowały kilkoma zupełnie różnymi modelami ławek.

Takich barierek nie chcemy?

Katarzyna Opałka pisze również, że jednym z elementów wprowadzających wizualny chaos są używane na potęgę czerwono-białe barierki. Tam, gdzie będzie to możliwe, Kraków chce postawić na słupki i barierki w stonowanej, ciemnej kolorystyce.

Za pomysłem stoi także chęć opracowania mebli charakterystycznych dla Krakowa. W innych miastach katalogi mebli już działają – zwraca uwagę Opałka. W stolicy Małopolski punktem wyjścia stała się charakterystyczna ławka, którą można spotkać m.in. w Parku Jordana. Jej uwspółcześniona wersja, jako prototyp, ma wkrótce stanąć w przestrzeni miasta, aby każdy chętny mógł przetestować ją osobiście.

Koszty i czas realizacji

„W Krakowie ceny ławek czy koszy na śmieci od lat budzą ogromne emocje” – wskazuje krakowska ogrodniczka. Omawiany katalog ma pomóc kontrolować koszty i wprowadzać rozwiązania o znanej, porównywalnej cenie. Miasto nie miałoby przy tym uzależniać się od jednego producenta. „Każda firma będzie mogła produkować meble zgodne z katalogiem, pod warunkiem spełnienia określonych wymagań technicznych i jakościowych” – podkreśla Opałka.

Ławki, kosze czy słupki, które już służą mieszkańcom, nie mają być wymieniane z dnia na dzień. Nowe meble mają pojawiać się stopniowo, przy kolejnych inwestycjach i remontach. Cały proces ma być rozłożony na lata.

Co ciekawe, w oparciu o rozwiązania z katalogu zrealizowano już metamorfozę parkingu przed krakowskim magistratem.