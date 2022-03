Kot uchodźców z Ukrainy, który zaginął na krakowskim dworcu i po kilku dniach odnalazł się, pojechał już do właścicieli, do Niemiec. Po zwierzaka przyjechała do Polski córka właścicieli, pani Natalia – poinformowało Krakowskie Stowarzyszenie Obrony Zwierząt (KSOZ).