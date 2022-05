Nie mają szczęścia pasażerowie komunikacji publicznej podróżujący do lub z krakowskiego Salwatora oraz kierowcy przejeżdżający przez ul. Zwierzyniecką. Po dwóch wybrzuszeniach szyn we wtorek, kolejne takie zdarzenie miało miejsce w środę, po południu.

Naprawianie torowiska - 10 maja 2022 r. / Magdalena Torczyńska /

Tramwaje nie kursują do pętli Salwator - wybrzuszenie szyny. Tramwaje 1 i 20 kierowane do Cichego Kącika. Z Salwatora do Filharmonii będzie funkcjonować komunikacja autobusowa zastępcza - poinformowało krakowskie MPK przed godziną 16.

Po kilkudziesięciu minutach awaria została usunięta.

Do podobnych awarii doszło we wtorek na ulicach Kościuszki i Zwierzynieckiej, a w minionym tygodniu - na ul. Kościuszki.

Czy będzie remont torów tramwajowych w tej części Krakowa?

Rzeczywiście Kościuszki i Zwierzyniecka są ulicami mocno wysłużonymi, które wymagają przebudowy i wszystko, co teraz robimy jest w ramach bieżącego utrzymania. To są prace przejściowe, które mają nam umożliwić zachowanie ruchu tramwajowego do momentu przebudowy - mówi Michał Pyclik z Zarządu Dróg Miasta Krakowa.

Jak dodaje, "te ulice miały być dawno przebudowane jako jedne z pierwszych posiadające torowisko tramwajowe, jeszcze przed Królewską i Krakowską".

Natomiast, gdy zaczęły się prace projektowe, firma, która przygotowywała projekt zbankrutowała. W efekcie wszystko trzeba było zacząć od początku. I wtedy na miejsce Kościuszki i Zwierzynieckiej "wskoczyła" Królewska. Okazało się, że ze względów proceduralnych przygotowanie projektów było bardzo trudne. Ostatecznie po wielu problemach formalnych udało się uzyskać dokumentację projektową. Niestety na razie tego zadania nie ma w budżecie, choć czynimy cały czas starania, by ta inwestycja znalazła się w budżecie. Jesteśmy w stanie ogłosić przetarg na wykonacie w sumie od ręki - wyjaśnia przedstawiciel ZDM.

Michał Pyclik zaznaczył, iż ZDM wie, "że są prowadzone prace, by ta pozycja znalazła się w budżecie".